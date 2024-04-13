“طب والغلبان يعمل ايه” تصريح وزارة التموين عن إيقاف بطاقة التموين والخبز لهذه الفئات ؟؟

تعتبر بطاقة التموين جزءاً أساسياً من نظام الدعم الذي يستهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين لكن قد تواجه بعض الأسر مفاجأة إيقاف بطاقتها التموين دون مقدمات اليكم الأسباب الثلاثة الرئيسية التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تؤدي إلى إيقاف البطاقة التموين، بدءاً من عدم انطباق معايير الاستحقاق، وصولاً إلى التحديات التقنية مثل تلف الشريحة النحاسية ويبحث الكثير عن معرفة أسباب وقف صرف السلع المدعمة والخبز عبر بطاقة التموين، والتي تعلنها رسميًا وزارة التموين.

ايه سبب توقف بطاقة التموين؟

ما هي العوامل التي تؤدي لإيقاف بطاقة التموين توجد عدة أسباب قد تؤدي إلى الحجب الكامل لبطاقة التموين وإيقاف صرف المواد الغذائية والخبز بشكل دائم، ومن ضمن هذه الأسباب تخطي القيمة القصوى للدخل المحدد أو تقديم بيانات غير صحيحة في حالات أخرى، قد تكون هناك مسببات خاصة تؤدي إلى أن يقتصر الإيقاف لبطاقة التموين بدون الخبز، مثل الفشل في تجديد البيانات سنويًا أو الاستخدام غير القانوني للبطاقة.

حالات وقف الدعم التمويني والخبز لهذه الفئات

تجاوز الدخل المسموح به

عندما يتجاوز رب الأسرة الحد الأقصى المسموح به من الدخل الشهري (9600 جنيه)، يمكن أن يتم حذف بطاقته التموينية.

امتلاك سيارة حديثة

إذا كانت السيارة التي يمتلكها رب الأسرة موديلها بعد عام 2017، فقد يعتبر ذلك علامة على مستوى الحياة المادية الجيد وبالتالي يتم حذف بطاقتهم.

تكاليف المدارس المرتفعة

إذا كانت تكاليف التعليم للأبناء تصل إلى 20 ألف جنيه أو أكثر، يمكن أن يتم حذف البطاقة.

فواتير الكهرباء المرتفعة

عندما يتم دفع فواتير كهرباء تتجاوز قيمتها 800 جنيه شهريًا، قد يعتبر ذلك إشارة إلى قدرة مادية تستبعد استحقاق الدعم التمويني.

امتلاك زراعة كبيرة

إذا كانت المساحة الزراعية التي يمتلكها رب الأسرة تزيد عن 10 أفدنة، فقد يعتبر ذلك علامة على ثروة مادية ويتم حذف بطاقته.

دفع الضرائب المرتفعة

إذا كان رب الأسرة يدفع ضرائب تزيد عن 100 ألف جنيه، فقد يعتبر ذلك مؤشرًا على القدرة المادية ويتم حذف البطاقة.

امتلاك شركة كبيرة

إذا كان لدى رب الأسرة شركة برأس مال يتجاوز 10 ملايين جنيه، فقد يعتبر ذلك علامة على الثراء ويتم حذف بطاقته.

دفع ضريبة القيمة المضافة

عندما يدفع أصحاب الأعمال قيمة مضافة مرتفعة، قد يتم حذف بطاقتهم.

أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة

إذا كان لدى رب الأسرة عمل يتضمن صادرات أو واردات مرتفعة، قد يتم حذف بطاقته.

في حالة الوفاة أو السفر

إذا توفي أحد أفراد الأسرة أو سافر، ولم يتم تحديث البطاقة بذلك، قد يتم حذفه من نظام الدعم.

عدم صرف السلع أو الخبز

إذا لم يتم استخدام البطاقة لصرف السلع أو الخبز لمدة 6 أشهر، قد يتم حذفها.

التعدي على الأراضي

في حالة التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها، يمكن حذف البطاقة.

ترك البطاقة لدى التجار

إذا تم ترك البطاقة لدى التجار وتكرار ضبطها، قد يتم حذفها.