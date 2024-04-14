“بزيادة 700 ألف دينار mof.gov.iq“ وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين سلم الرواتب الجديد 2024 وكيفية الاستعلام عن الراتب

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين

يتساءل الكثير من الموظفين بالعراق عن قيمة الرواتب بعد الزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة العراقية ضمن مبادرتها لدعم المواطنين ماديا خصوصا الموظفين الذين يخدمون الدولة ويعملون على نهضتها ورفعة شأنها، وتختلف نسبة الزيادة حسب نوع الوظيفة والدرجة الوظيفية وعدد سنوات الخبرة، وسيصبح راتب الموظف أعلى بنسبة تصل الى 50% لمدة شهرين، وبعدها قد تصل الى اكثر من 150%، وبعد الزيادة سيكون راتب موظف الدرجة الأولى مليون ومائة ألف ليزيد بمقدار 760 الف جنيه بعدما كان 510 ألف دينار فقط، وبالنسبة لموظفي الدرجة التاسعة الذين يحصلون على راتب 245 ألف دينار فسيصير راتبهم بعد الزيادة 727.5 ألف دينار، وموظفي الدرجة الثامنة الذين يصرفون راتب شهري 170 ألف دينار سيصبح راتبهم حوالي 650 ألف دينار بعد الزيادات الجديدة.