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“بزيادة 700 ألف دينار mof.gov.iq“ وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين سلم الرواتب الجديد 2024 وكيفية الاستعلام عن الراتب

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 3 دقائق
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وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين
وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين

بسهولة تامة بإمكان الموظفين بالعراق الاستعلام عن الرواتب ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بقيمة الراتب وموعد الصرف، وفيما يلي خطوات وطريقة الاستعلام :

  • الدخول الى موقع وزارة المالية العراقية عبر الضغط على هذا الرابط.
  • كتابة كافة البيانات اللازمة في الخانات المخصصة.
  • الضغط على “استعلام” للاطلاع على الراتب الخاص بالمستعلم.
  • ثم إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة، لتظهر أمامك تفاصيل الراتب.
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 3 دقائق
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