لولو ضاعت يا أطفال وينك يا لولو؟، دور على لولو وثبت تردد قناة “وناسة” وفرح طفلك بأجمل الأغاني والأناشيد المسلية، تعتبر قناة وناسة أطفال واحدة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى مميزًا من الأفلام والأغاني الكرتونية، وهي تحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور من جميع الأعمار، تتميز القناة بتقديم محتوى متنوع وممتع يجذب الكبار والصغار على حد سواء، في الفترة الأخيرة، شهدت قناة وناسة ارتفاعًا في مستوى شهرتها، نظرًا للمحتوى المميز الذي تقدمه والذي يتوافق مع اهتمامات الجمهور العربي، تمكنت القناة من جذب ملايين المشاهدين من مختلف الدول العربية، وذلك بفضل التغطية الواسعة التي تقدمها عبر جميع الأقمار الصناعية المتاحة.

وينك يا لولو دور على لولو وثبت تردد قناة “وناسة”

من خلال العبارات التالية طفلك هيقول وينك يا لولو، دور على لولو وثبت تردد قناة “وناسة” وفرح طفلك بأجمل الأغاني والأناشيد المسلية، ستتمكن من تثبيت تردد قناة “وناسة” عبر الترددات التالية:

تردد قناة وناسة على النايل سات.

التردد 11470.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة وناسة على العرب سات

التردد: 11270 .

معدل الترميز 27500.

استقطاب القناة: أفقي.

طريقة تثبيت قناة وناسة على جهاز الإستقبال

بعد أن توصلنا معا إلى تردد قناة “وناسة” وفرح طفلك بأجمل الأغانى والأناشيد المسلية، ننتقل الآن إلى طريقة تثبيت التردد على جهازك والاستمتاع بالمحتوى المميز للقناة، ويمكنك ذلك من خلال الخطوات التالية: