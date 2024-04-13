مفاجأة 5 أيام متتالية.. عدد أيام إجازة شم النسيم 2024 بعد ضم عيد العمال

حددت الحكومة المصرية عدد أيام إجازة شم النسيم 2024 بعد ضم عيد العمال إلى الإجازة الرسمية التي سيحصل عليها موظفو القطاعين العام والخاص في الأيام القادمة، وفي السطور التالية سنسلط الضوء على مواعيد الإجازات الرسمية خلال الـ30 يوما المقبلة، ابتداءً من إجازة عيد تحرير سيناء، مرورًا بعيد العمال وعيد القيامة، وصولًا إلى عيد شم النسيم.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء

تاريخ إجازة عيد تحرير سيناء لعام 2024 هو الخميس الموافق 25 إبريل، وهي إجازة رسمية تأتي بعد انقضاء عيد الفطر، يعتبر هذا اليوم أول يوم للإجازة بعد انتهاء الاحتفالات بعيد الفطر، حيث سيكون بداية الإجازات المتقاربة، حيث سيكون بعد هذا اليوم بأيام قليلة فقط بداية الإجازات المتتالية التي حددتها الحكومة بمناسبة عيد شم النسيم.

عدد أيام إجازة شم النسيم 2024

وأصدر المعهد القومي للبحوث بيانًا رسميًا ذكر خلاله: “يسرّ المعهد القومي للبحوث الفلكية أن يعلن عن موعد إجازة شم النسيم لعام 2024؛ وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، فإن يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 سيكون إجازة رسمية بمناسبة يوم الربيع، تأتي هذه الإجازة بعد قرار بترحيل يوم إجازة عيد العمال من يوم الأربعاء الأول من شهر مايو إلى اليوم التالي الخميس الموافق 2 مايو، وذلك ليصبح عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 5 أيام متواصلة”.

وأكدت الحكومة المصرية أن أيام الإجازة بعد ترحيل إجازة عيد العمال من الأربعاء إلى الخميس، ستكون 5 أيام متتالية لموظفو القطاعين العام والخاص، وهي على النحو التالي: