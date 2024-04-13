“خبر هيفرح كل المصريين” .. تراجع أسعار العيش السياحي بالأسواق 20% وانخفاض سعر الدقيق

قام رئيس شعبة المخابز الذي يدعى عبد الله غراب بالتنويه حول أن الشعبة ستكون بعقد اجتماع لكي يتم تحديد موعد تراجع

أسعار العيش السياحي بالأسواق، وهذا عقب عطلة عيد الفطر المبارك وذلك يكون في حيز تخفيض أسعار الدقيق وأيضًا العديد من السلع الأخرى، إذ إنه قد نوه رئيس شعبة المواد الغذائية بالإسكندرية أن أسعار الدقيق الحر قد تراجعت بحوالي 2000 جنيه للطن ليتم بيعه بسعر 16 الف جنيه، وفيما يلي سوف نرفق لكم كل ما يخص ذلك.

أسعار العيش السياحي بالأسواق

قام رئيس شعبة المخابز الذي يدعى عبد الله غراب بالإشارة إلى أنه سوف يكون هناك اجتماع بعد عطلة عيد الفطر المبارك بشكل مباشر لكي يتم تسعير رغيف الحر وذلك تبعًا للمستجدات الجديدة وقد قام حازم المنوفي الذي يكون رئيس شعبة المواد الغذائية بالإسكندرية بالتنويه عن تراجع أسعار الدقيق الحر بحوالي 2000 جنيه للطن كما ذكرنا فيما سبق، كذلك أن بعض الأصناف قد تراجعت أيضًا وبلغت الأسعار بها حتى 14000 جنيه للطن، إذ كانت الأسعار بلغت حتى 26 ألف جنيه للطن وذلك معناه أن هناك تراجع بحوالي 10000 جنيه مصري.

انخفاض أسعار الخبز السياحي 20%

بين خالد فكري المتحدث باسم شعبة المخابز في القاهرة بأنه سوف يتم خفض سعر الرغيف للسعر الخاص به قبل تاريخ 7 أكتوبر الذي مضى، إذ أنه قد انخفض المستوى نفسه وقال إن الشعبة سوف تقوم بعرض اجتماع بالأسبوع الحالي لكي تناقش التسعيرة الجديدة المتعلقة بالرغيف وسوف يتم الأخذ بالاعتبار للتحديثات المختلفة ومن المحتمل أن يكون سعر الرغيف جنيه ونص إلى جنيه فقط، كذلك أن سعر الرغيف المباع بحوالي ثلاثة جنيهات سيكون 2 جنيه وربع جنيه للرغيف، كذلك أنه قال إن أسعار الدقيق الخطاب سوف تنخفض 2000 جنيه الأنواع منها الطباقي والهرم والسياحي، كذلك أما سعر طن الدقيق المروة انخفض 1450 جنيه مصري، في حين أن سعر طن الدقيق الهائل تراجع 1950 جنيه مصري، كذلك أن سعر طن الدقيق العالمية تراجع 1100 جنيه مصري بالإضافة إلى سعر طن الدقيق الأمراء تراجع 500 جنيه مصري، ودقيق تاج انخفض ووصل حتى 700 جنيه مصري.