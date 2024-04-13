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“هتقبض رزم الحق قدم” .. وظائف البنك الأهلي 2024 للخريجين والشروط المطلوبة للتقديم
قام البنك الأهلي المصري بالتنويه عن وجود وظائف شاغرة لكلًا من الشباب من الجنسين الذين يكونوا حديث التخرج في مختلف التخصصات، فتضمن وظائف البنك الأهلي 2024 للخريجين كلية الحقوق والهندسة بالإضافة إلى العلوم السياسية وتلك الوظائف لا تكون مشترطة وجود خبرة سابقة وهذا في كل الفروع بالمحافظات المختلفة وفيما يلي سوف نرفق لكم التفاصيل.
وظائف البنك الأهلي 2024 للخريجين
قام البنك الأهلي بالإشارة بمنشور رسمي متعلق به من خلال الموقع الرسمي الخاص به عن جميع الشروط التي تخص وظائف البنك الأهلي 2024 للخريجين والأوراق المطلوبة أيضا لجميع المتقدمين وطريقة التقديم وهذا في التخصصات التالية والمؤهلات:
- خريجي كلية التجارة بمختلف التخصصات منها الإدارة والمحاسبة وتجارة خارجية والتسويق وتمويل وضرائب.
- كليه تكنولوجيا المعلومات.
- كليات الحقوق.
- كلية هندسة حاسبات.
- كلية حاسبات ومعلومات.
- كلية اقتصاد وعلوم سياسية.
- كليات إدارة الأعمال في كل التخصصات منها نظم ومعلومات إدارية، تسويق، اللوجستيات، موارد بشرية، ائتمان، إدارة أعمال دولية.
شروط وظائف البنك الأهلي 2024
هناك مجموعة من الشروط اللازمة التي ينبغي أن يتم توفرها في المواطن الذي يريد أن يحصل على وظائف البنك الأهلي منها ما يلي:
- مؤهل عالي يتم اعتماده من جانب المجلس الأعلى للجامعات.
- أن يكون الخارجين من سنوات 2020 و 2021 كذلك 2022 و 2023.
- ألا يكون المواطن صلة قرابة مع العاملين بالبنك من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثالثة.
- تطابق المحل الخاص بالإقامة في الوقت الجاري مع المحل الذي تم تسجيله في بطاقة الرقم القومي.
- لابد أن يكون اقصى حد العمر المواطن 28 عام في التاريخ الخاص بقبول التعيين.
- ينبغي أن يكون التقدير التراكمي العام جيد كحد أدنى.
- يمكنك التسجيل بالانتقال إلى موقع الإلكتروني الخاص بالبنك.