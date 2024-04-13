“بشرى لكل المصريين” .. تراجع أسعار السلع بنسبة 40% وتنبؤات بمصير الدولار في الفترة المقبلة 2024

قام عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية الدكتور محمد البهي بزف بشرى بخصوص تراجع تراجع أسعار السلع بنسبة 40% بالفترة القادمة بالتحديد مع توفر الدولار وأيضا رفع الإفراجات الجمركية عن الكثير من السلع ومختلف المواد الخام، وفيما يلي سوف نوضح لكم كل ما يخص تلك الأسعار التي تتعلق بالسلع تبعًا لما بينه عضو محلس إدارة اتحاد الصناعات في مصر.

تراجع أسعار السلع بنسبة 40%

قام محمد البهي بالإشارة إلى تراجع أسعار السلع بنسبة 40%، هذا بجانب أنه قد قام بالتأكيد على أن الدولة تقوم بالسعي لتحقيق رفع الصادرات لأنها المخرج الوحيد للابتعاد عن الأزمات المتلاحقة وقد بين أن الازمات أغلبها التي قد تفاقمت وتزايدت الفترة التي مضت بالتحديد التي ظهرت مع أزمة الدولار بالسوق السوداء والتي لم تعتبر موجودة ولم يقوم الأشخاص باللجوء الأسواق الموازية فإن سعر الدولار قد شهد استقرار كبير وواضح بشكل ملحوظ، كذلك أنه مرشح للانخفاض بصورة متواصلة ومتتالية مع زيادة التمويل بالخارج، هذا بجانب أن السيولة الدولارية التي تقوم بالدخول للبنك المركزي قامت بالمساهمة في إتاحته وجعله يتلاءم مع سوق العرض والطلب.

أسعار السلع في الفترة القادمة

فيما يخص أسعار السلع بالفترة القادمة فإن البهي عضو مجلس إدارة الصناعات المصرية قام باستكمال حديثه قام بالتأكيد على أنه مع اتاحه الدولار وأيضًا رفع الافراجات الجمركية عن الكثير من السلع بالإضافة المواد الخام، فإن الأسعار سيتم تراجعها بالتحديد أنها تكون متعلقة بالدولار ومن المحتمل رؤية انخفاض على المدى القصير وتراجعات.