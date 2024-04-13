“اجهز وجهز المقدمة” .. موعد طرح شقق سكن لكل المصريين تبعًا لصندوق الإسكان الاجتماعي 2024

قام صندوق الإسكان الاجتماعي الذي يتبع وزارة الإسكان بالتنويه حول موعد طرح شقق سكن لكل المصريين للإعلان الثامن عشر وهذا بغية إتاحة فرص سكن المصريين في كل المحافظات المختلفة، كما أن هذا لإتاحة السكن الملائم لجميع الأشخاص وأيضًا جعل مستوى المعيشة الخاص بهم أفضل بالتحديد للفئات التي يكون دخلها الشهري محدود وفيما يلي سوف نرفق لكم موعد الطرح والأسعار الخاصة بالشقق السكنية.

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين

يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بالاستعداد بخصوص موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 2-24، فتجدر الإشارة بأن مساحات تلك الشقق تكون متراوحة بين 75 متر مربع ومن الجدير بالذكر أن مصادر بوزارة الإسكان قامت بالتأكيد على أن الجهات المختصة تقوم بالعمل بكل جهد وسعي لكي تعد ذلك الطرح الجديد الذي يشتمل على العديد من الوحدات السكنية لجميع الأشخاص من محدودي الدخل، كذلك أن الدكتور وليد عباس الذي يكون نائب رئيس الهيئة قام بالإشارة إلى أن ذلك الطرح هدفه العمل بالمشروع وأيضًا تعزيز العناية بالمشروعات القومية في كل المدن الجديدة.

أسعار شقق سكن لكل المصريين

بينت وزارة الإسكان أسعار شقق سكن لكل المصريين والتي تكون متراوحة بين 350 ألف جنيه مصري في 500 ألف جنيه مصري، كذلك أن تلك الأسعار تحدد تبعًا لكل مدينة ومنطقة أيضا وفيما يلي التفاصيل: