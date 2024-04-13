“يا بختك لو منهم” .. شروط وخطوات الحصول على معاش استثنائي تبعًا لتصريح هيئة التأمينات الاجتماعية 2024

قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بالتأكيد على أنه من الممكن أن يتم منح معاش استثنائي لعدة فئات من أصحاب المعاشات وقامت بتحديد تلك الفئات المستحقة، كذلك أنها نوهت حول شروط وخطوات الحصول على معاش استثنائي الذي يتم صرفه تبعًا لقانون التأمينات الذي يكون رقم 148 لعام 2019 وقد بينت أن المعاش الاستثنائي يتم إعطائه لجميع العاملون السابقون في الحكومة، بالإضافة إلى منحه لشركات القطاع العام وأيضا المستحقين عنهم الذين لم يحصلوا على أي معاش قبل ذلك لأي سبب من الأسباب، هذا بجانب أنه يتم منح المعاشات الاستثنائية بجميع ضحايا الكوارث العامة، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم الخطوات اللازمة لصرفه.

شروط وخطوات الحصول على معاش استثنائي

أوضحت هيئة التأمينات شروط وخطوات الحصول على معاش استثنائي والتي تكون كما يلي:

استيفاء النموذج المتعلق بالمعاش الاستثنائي من الجهة الخاصة بالعمل المتعلق بك أو من مكتب التأمينات إن كنت من الأشخاص العاملين السابقين في الجهاز الإداري الخاص بالدولة أو القطاع العام ومن ثم تقديمه عقب اعتماده بالإضافة إلى ختمه إدارة المعاشات الاستثنائية عند منحه المعاش.

يتم إحالته لهيئة التأمين الصحي لكي يتم تقرير نوع المرض بالإضافة إلى مدى حاجته للحصول على علاج طويل وهذا عند طلب تحسين المعاش عند المرض.

كيفية تلقي معاش استثنائي

من الممكن أن تحصل على معاش استثنائي باتباع التالي: