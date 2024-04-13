تحذير خطير لمستخدمي Gmail و YouTube .. أعرفه قبل فتح التطبيق

في إطار الطفرة التكنولوجية التي تشهد تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعية، والتحديثات المستمرة على كافة البرامج المعنية، قام خبراء الأمن السيبراني بتحذير مستخدمي Gmail و YouTube التي تستهدف إلى اختراقها والعمل على غلق حساباتهم بحيلة وثغرة مخفية لا يمكن ملاحظتها بسهولة، وفي السطور التالية نكشف لكم كيفية الحفاظ على بياناتك ومنع اختراقها من قبل الهاكرز، لتكون في الأمان دائمًا.

تحذير من اختراق تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل Gmail و YouTube

ووفقًا لصحية “ذات صن” البريطانية فإن المحتالين يقومون بإستهداف سرقة المعلومات البنكية الخاصة بالمستخدمين المتمثلة في اسم المستخدم وكلمات المرور عبر ثغرة خداع، ويكون أغلبها عبر رسائل نصية يتم إرسالها على الهواتف أو من خلال البريد الإلكتروني، أو رسائل الوسائط الإجتماعية، ويكون ذلك بإستخدامه تقنية التزييف العميق التي لا يمكن ملاحظتها بسهولة، ولذلك وجب التحذير من هذه الخدعة قبل الوقوع فيها.

وضع رمز المصادقية الثنائية للحفاظ على بياناتك

وتقوم الشركات المسؤولة عن هذه التطبيقات بالتشديد على جميع المستخدمين بوضع أمان المصادقية الثنائية التي تحافظ بها على تطبيقاتك وبرامجك بشكل سلل، مما لا يمكن للهاكرز اختراق هاتفك، كما نصح خبراء التكنولوجيا بعدم تنزيل التطبيق عبر المتاجر الغير رسمية، والعمل على تفعيل ميزة المصادقة الثنائية 2FA بفتح حساب جوجل وتحديد الأمان، ليتم تسجيل الدخول إلى جوجل والتحقق بخطوتين، ليتم البدء واتباع الخطوات التي تظهر أمامك على الشاشة.