احذر 3 غرامات.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024 والأوراق المطلوبة

حددت وزارة الداخلية المصرية أسعار استمراة بطاقة الرقم القومي 2024، خاصةً مع توفير إمكانية استخراج الهوية الوطنية للمواطنين من عديد المنافذ الحكومية والمنافذ الخاصة التي تقدم خدمات تابعة للحكومة على غرار شهادة الميلاد وشهادة الوفاة وقسائم الزواج والطلاق وغيرها من الخدمات الهامة والضرورية للمواطنين، وذلك منعًا لتكدسهم في المنافذ الحكومية فقط.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024

تتفاوت تكلفة استخراج بطاقة الرقم القومي حسب نوع الخدمة المطلوبة، مما يتيح للمواطنين اختيار الخيار الذي يناسب احتياجاتهم وميزانيتهم، إليكم تفاصيل تكاليف الخدمات المختلفة:

استمارة فورية:

تتيح للمواطنين استلام بطاقتهم الوطنية على الفور.

السعر: 800 جنيه.

استمارة VIP إكسبريس:

يمكن الحصول على البطاقة في غضون 30 دقيقة فقط.

السعر: 515 جنيهًا.

استمارة فئة خاصة:

توفر الحصول على البطاقة بتكلفة قدرها 175 جنيهًا.

تسليم البطاقة خلال 24 ساعة.

استمارة عاجلة:

يمكن استخراج البطاقة خلال 3 أيام.

التكلفة: 125 جنيهًا.

استمارة عادية:

يبلغ سعرها 50 جنيهًا.

يستغرق استلام البطاقة 15 يومًا.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

كما حددت الوزارة الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي 2024، سواء كان تجديد البطاقة المنتهية أو استخراج البطجاقة لأول مرة للمواطنين فوق 16 عامًا، وفيما يلي المستندات اللازمة لذلك:

صورة من بطاقة الرقم القومي السابقة (في حالة التجديد).

صورة من شهادة الميلاد (في حالة الاستخراج لأول مرة).

إذا كنت تطلب بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى، يجب تقديم صورة من شهادة الميلاد.

تعتبر شهادة الميلاد إثباتًا لتاريخ الميلاد والمعلومات الشخصية الأساسية.

صورة من مستند إثبات محل الإقامة.

يجب تقديم صورة من مستند يثبت محل إقامتك الحالي، مثل فاتورة كهرباء أو ماء أو عقد إيجار.

3 غرامات حال عدم استخراج البطاقة

سيكون المواطن عرضه للغرامة حال عدم استخراج بطاقة الرقم القومي في موعدها المحدد، وتشمل الغرامات الآتي: