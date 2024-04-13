العلف يفاجئ الجميع الان.. مفاجأة غير متوقعة في اسعار الأعلاف اليوم السبت 13 ابريل 2024.. قومي خزني اكل لطيورك!!

يشكّل اعتماد نظام غذائي صحي للطيور أحد الركائز الهامة التي تؤثر في زيادة فعالية تربية الطيور بالأسواق المحلية في الآونة الأخيرة، لوحظ ازدياد الاهتمام من جانب الكثير من الناس بأهمية الأعلاف وقيمتها، وهناك متغيرات متعددة تؤثر في تقدير تكاليف تربية الطيور مما يؤدي إلى تأثيرها المباشر على الأسعار بالأسواق المحلية سوف نتناول في موقع البديل الاخباري الذي نشرف عليه توفير شرح شامل ودقيق حول تكاليف العلف الحالية لكل من يهتم.

أسعار العلف اليوم

في مقالنا هذا، سنقدم للقُرّاء جدولاً بأسعار العلف اليومي ليوم السبت الذي يصادف الثالث عشر من شهر أبريل لعام 2024، ضمن نطاق السوق المصرية وقد سجل العلف الأبيض سعراً قدره 20,500 جنيه مصري لكل طن في أسواق العلف داخل الجمهورية.

بلغ ثمن طن العلف الذي يُعرف بنوع “بادي” قيمة تُقدّر بـ 23000 جنيه مصري، ويُعتبر متاحاً للشراء في كافة الأسواق المحلية المصرية.

بلغت تكلفة أعلاف الحيوانات ذات النوعية المتميزة نحو 22700 جنيه مصري للطن الواحد ضمن السوق المصرية للعلف، وذلك في جميع نقاط التوزيع.

ارتفعت تكلفة العلف الفاخر إلى مبلغ يقدر بـ22,600 جنيه مصري للطن الواحد في كافة الأسواق المحلية داخل مصر.

ارتفعت تكلفة العلف من النوع المسمى “بادي نامي” حتى بلغت قيمتها 22 ألف جنيه لكل طن داخل الأسواق المحلية في مصر.

ارتفع ثمن طن العلف الأبيض في السوق المصرية ليصل إلى تقريبا 19,700 جنيه مصري في كافة المناطق.

سعر الذرة الصفراء اليوم

اليوم يتم تداول سعر الذرة الصفراء القادمة من الأرجنتين بمبلغ يساوي 12600 جنيه مصري لكل طن، في هذه المقالة، سنوفر لكم لمحة تفصيلية عن أسعار الذرة الصفراء ليوم السبت الذي يوافق الثالث عشر من أبريل للعام 2024 كما هو مُبيَّن في التفاصيل الآتية:

تم تسجيل سعر طن الذرة الصفراء المستوردة من البرازيل اليوم بقيمة تقريبية تبلغ 12600 جنيه مصري.

سُجِّل اليوم سعر الذرة الصفراء التي يتم استيرادها من تركيا بقيمة تقارب الثلاثة عشر ألف ومئتين من الجنيهات المصرية لكل طن.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

يهتم العديد من المستهلكين بمعرفة سعر طن الأرز الشعير اليوم، حيث يُعتبر الأرز من بين المحاصيل الغذائية الأساسية في مصر التي يبحث عنها العديد من الناس، خاصة أثناء أيام العيد، يتم تحديد سعر الأرز حسب نوعه وجودته وشركة الإنتاج، ومن المسجل أن سعر الأرز الشعير اليوم في مصر هو على النحو التالي: