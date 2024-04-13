“25 مليون دينار مصرف الرافدين”.. حكومة العراق تزف بُشرى سارة للموظفين والمتقاعدين وتُعلن الإجراءات

أعلن مصرف الرافدين في بيان له مؤخرًا، عن التعليمات المعنية بطلب سلف إلكترونية لجميع الموظفين والمتقاعدين داخل كافة الدوائر والمؤسسات العاملة في الدولة، مؤكدًا أن هذا القرض يُساهم بشكل كبير في الإرتقاء بتقديم العديد من تقديم الخدمات التي يبحث عنها موظفي الدولة، وكذلك منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والمتقاعدين، ولذلك سنكشف لكم في السطور التالية جميع الإجراءات الخاصة بطلب الحصول على السلف.

إجراءات الحصول على سلف مصرف الرافدين

حدد مصرف الرافدين مجموعة من الإجراءات المعنية بطلب الحصول على سلف مصرف الرافدين في دولة العراق، وفقًا لما يلي:-

في البداية يُرجى القيام بزيارة أقرب فرع من فروع مصرف الرافدين للتقديم على السلف.

أو إمكانية الدخول إلى التطبيق أو الموقع الرسمي لمصرف الرافدين لكي تتمكن من إجراءات منح السلفة.

يشترط مصرف الرافدين أن يكون لدى الشخص المتقدم خدمة في أحد الدوائر والمؤسسات الحكومية لا تقل عن عام بما يشمل ذلك وزارتي الدفاع والداخلية.

مميزات الحصول على سلف مصرف الرافدين