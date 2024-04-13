متوديش نفسك في داهيه وتقول معرفشي.. وقف بطاقات التموين لهذه الفئات من المواطنين.. خراب بيوت مستعجل!!

يتم منح بطاقات تموينية جديدة لأولئك الذين لا يملكون بطاقات، وذلك وفقاً لمعايير محددة بقرار وزاري، وتستقبل وزارة التموين طلبات المواطنين لإصدار بطاقات بديلة عن البطاقات المفقودة أو التالفة، كما تستقبل طلبات عودة البطاقات بشكل عشوائي وحذفها من السجل التمويني، شريطة أن لا يكون هناك مبرر قانوني لاستمرار امتلاك تلك البطاقة

أسباب إيقاف بطاقة التموين

توجد ثلاثة أسباب رئيسية تقود إلى إيقاف البطاقة الغذائية نتيجة لعدم ملائمة شروط الأهلية مع وضع الأسرة، وهي ممكن تلخيصها في النقاط الآتية:

إذا كانت العائلة تمتلك سيارة حديثة أو تتقاضى راتباً شهرياً عالياً، فإن هذه الظروف لا تتماشى مع المعايير اللازمة للأهلية.

ستُعطل البطاقة التموينية في حال إهمالها لدى البقال أو صاحب المخبز وإذا ما تم ضبطها أكثر من مرة من قبل السلطات الرقابية المختصة بالتموين.

في حال عدم سحب الخبز أو السلع التموينية من نظام الدعم خلال مدة تصل إلى ستة أشهر متتالية، سيؤدي ذلك إلى إيقاف بطاقة الدعم الغذائي.

كيفية استعادة البطاقة المحذوفة من الدعم

إذا تم استبعاد شخص من الدعم التمويني عند سحب بطاقته بسبب وجود سيارة معينة، يحق له تقديم شكوى لاسترجاع البطاقة التي تم إلغائها، وعليه الالتزام بالخطوات التالية: