في هذا التوقيت.. موعد عودة البنوك والمصالح الحكومية للعمل في مصر ومتى تنتهي إجازة عيد الفطر 2024

يتساءل العديد من الأشخاص عن موعد عودة البنوك والمصالح الحكومية للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024، وذلك لأنه هناك العديد من المصالح التي يعتمد تنفيذها على البنوك، فهي المؤسسات الأكثر نشاطًا على مدار السنة، ولا ريب أن مواعيد عملها نقطة فاصلة في الانتهاء من الكثير من الأمور، ولا ريب أن مواعيد بداية عملها اليومي تختلف بالنسبة للموظفين عنهم بالنسبة للعملاء، وذلك كما سوف نوضح لكم في السطور التالية.

متى تعمل البنوك بعد العيد في مصر

بدأت الإجازة الخاصة بعيد الفطر بالنسبة للبنوك من يوم الثلاثاء 9 إبريل 2024، ومن المقرر أن تستمر لمدة 6 أيام حتى يوم الأحد الموافق 14 من الشهر ذاته وذلك وفقًا لقرار البنك المركزي، وفيما يتعلق بموعد عودة البنوك للعمل، فمن المقرر أن يستأنف العمل بالقطاع المصرفي صباح يوم الاثنين الموافق 15 إبريل 2024.

وتختلف مواعيد عمل البنوك في مصر بالنسبة لكادر الموظفين عن مواعيد العمل بالنسبة للعملاء، حيث أن:

يوم العمل بالنسبة لكادر الموظفين يبدأ من الساعة الثامنة مساءً، وتستمر حتى نهاية اليوم في الساعة الرابعة عصرًا.

في حين أن مواعيد عمل البنوك بالنسبة لاستقبال العملاء وتلبية طلباتهم فتبدأ منذ الساعة الثامنة ونصف صباحًا، وتنتهي عند الساعة الثالثة ونصف عصرًا.

كم عدد ايام اجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي؟

قد أوضحت الجهات المختصة أن بداية إجازة عيد الفطر المبارك هذا العام سوق تبدأ منذ يوم وقفة العيد والمرافق يوم الثلاثاء بتاريخ التاسع من أبريل، وبالرغم من أن في الدين الإسلامي مدة عيد الفطر تكون فقط ثلاثة أيام منذ اليوم الأول فيه، إلا أن الحكومة قامت بتزويد هذه الإجازة من ناحية العمل للاحتفال بهذه الايام المباركة، لتكون نهاية هذه الإجازة يوم الأحد الموافق الثاني عشر من أبريل، أي بمعدل ستة أيام فقط لإجازة عيد الفطر، ولا بد من ذكر أن بعض المؤسسات يكون يوم السبت إجازة رسمية لديها بطبيعة الحال، فحينئذ تزيد مدة إجازتهم يوم أخر.