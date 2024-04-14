الاسماء نزلت.. PDF كشوفات اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 الموقع الرسمي للوزارة

أعلنت وزارة التربية العراقية، عن أسماء المقبولين في تعيينات الوزارة على مستوى محافظات العراق، حتى أن هذه الأسماء جاءت عقب مراجعة دقيقة لجميع الطلبات المقدمة، والعمل على اختيار ما هو مؤهل من المتقدمين لكي يتم تعيينهم داخل مديريات الوزارة، مع توافر الشروط والإجراءات المعنية بالقبول، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

استخراج أسماء تعيينات وزارة التربية في العراق 2024

تتمثل أهم خطوات القيام بإستخراج اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية بما يشمل كافة المحافظات البالغ عدد عقودهم نحو 50 ألف عقد، وفقًا لما يلي:-

أن تقوم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

إدخال اسم المتقدم ورقم الهوية الساري.

التوجه إلى الصفحة التالية من الموقع.

ليتم بعدها اختيار تعيينات عقود الـ 50 ألف داخل العراق.

القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بطلب القبول.

الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن في النهاية من عرض جميع الكشوفات التي تشمل أسماء تعيينات الوزارة. .

ما هي شروط تعيينات وزارة التربية العراقية؟

جاءت أبرز شروط القبول في تعيينات وزارة التربية العراقية، وفقًا لما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

مقيم دائم في دولة العراق.

كذلك يجب وأن يكون حاصل على مؤهل عالي ليتم قبوله.

القدرة والكفاءة التي تؤهله للقبول.

إن يكون بإرفاق جميع المستندات المعنية بطلب القبول في تعيينات وزارة التربية العراقية.

تقديم الشهادة العُليا الحاصل عليها.

وثائق القبول في تعيينات وزارة التربية داخل دولة العراق

تتمثل أهم الوثائق التي يجب إحضارها عند التقديم في تعيينات وزارة التربية العراقية، وفقًا لما يلي:-