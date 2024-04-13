احجز الآن.. خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 عبر المديرية وأهم الشروط المطلوبة للحجز “nid-moi.gov.iq”

يبحث الكثير من الأشخاص عن كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق، وكذلك شروط الحصول على هذه البطاقة، وذلك لما تقدمه هذه البطاقة من خدمات متميزة، تساعد في تحسين المستوى المعيشي للكثير من المواطنين فهي تساعدهم في الحصول على الكثير من الخدمات التنموية التي تقدمها الحكومة العراقية لمواطنيها.

كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق

لا ريب أنه يلزم إتباع بعض الخطوات الإلكترونية على موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة حتى يمكن حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 وذلك كالتالي:

بداية لابد من استخدام الموقع الإلكتروني المخصص لحجز البطاقة الوطنية عبر مديرية شؤون البطاقة الوطنية .

. سوف تظهر في الصفحة الرئيسية عدة أيقونات من ضمنها أيقونة خدمات البطاقة.

بعد ذلك سوف تظهر قائمة بجميع الخدمات التي تقدمها البطاقة الوطنية، يلزم اختيار أيقونة تحديد ميعاد حجز البطاقة من بينها.

هنا سوف يظهر جدول المواعيد المتاحة الخاص بحجز البطاقة، وعلى المتقدم تحديد الموعد المناسب له.

وفي خطوة تأكيد الحجز سوف يتطلب منك إدخال رقم الهاتف الخاص بك.

الضغط على زر الحجز.

تحميل إيصال الحجز وطباعته مع ضرورة الاحتفاظ به.

في الخطوة الأخيرة يلزم الذهاب إلى المديرية في الميعاد السابق حجزه واظهار إيصال الحجز للحصول على البطاقة.

شروط الحصول على على البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق