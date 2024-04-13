كم الدينار لكل 100 دينار؟.. ارتفاع كبير في أسعار الدولار أمام الدينار العراقي مع رابع يوم عطلة العيد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 13 أبريل 2024، وذلك داخل أسواق بغداد، وكذلك أسواق أربيل عاصمة إقليم كوردستان، إضافة إلى ان هذا الإرتفاع جاء مع رابع يوم عطلة عيد الفطر المبارك داخل البلاد، وتزامنًا مع أخر تحديث البنوك الإلكترونية، وفي السطور التالية نوضح لكم أخر تحديث لأسعار الدولار داخل مصارف وبنوك العراق.

أسعار الدولار أمام الدينار العراقي

زادت أسعار صرف الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ليُسجل 148.200 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، على أن سجلت أسعار الدولار الأمريكي في أخر تحديث له للشراء نحو 148.100 دينار عراقي لكل 100 دولار، هذا وأن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية داخل مدينة بغداد ارتفعت كذلك ليُسجل قرابة الـ 149.250 دينار عراقي البيع مقابل 100 دولار.

سعر صرف الدولار أمام الدينار اليوم

وداخل محال الصيرفة في مدينة بغداد ارتفع سعر الشراء ليُسجل الـ 147.250 لكل 100 دولار أمريكي، هذا وأن بورصة أربيل وصل ارتفع سعر الدولار ليُسجل نحو 148.100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، على أن سجل سعر الشراء نحو 147.700 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، مع اختلاف في الأسعار التي يتم تحديثها على مدار اليوم، وسنوفيكم بكل ما هو جديد في حالة وجود أي اختلاف في الأسعار.