هسة هتنزل PDF.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق عبر منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، بدأ العد التنازلي على تفعيل رابط الاستعلام عن الدفعة السابعة، كما هناك استعدادات كثيرة للإعلان أن أسماء المشمولين بالدفعة الأخيرة التي كشف عنها السيد الدكتور أحمد الأسدي وزير العمل، تعتبر الدفعة السابعة ضمن أهم أحاديث المواطنين في الشوارع العراقية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي،

حيث تنهال التعليقات على المنشورات الأخيرة التي تقوم وزارة العمل بنشرها ومن أهم التساؤلات التي يود المواطنين إياد الإجابة الصريحة لها لكي تطمئن قلوبهم لأنهم يعيشون في حالة من الترقب والانتظار منذ عدة أشهر على أشهر أن تنتهي الأزمة وتدخل الفرحة بيوتهم بالكشف عن المشمولين، لذلك ننشر لكم بعض التفاصيل والمعلومات فيما يتعلق ب أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

جميع خدمات الرعاية الاجتماعية تجدونها إلكترونياً وتحصلون على الكشوفات فور تحميلها على الموقع من خلال اتباع ما يلي:.

الدخول من خلال الانترنت عبر موقع منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. ثم الضغط على كلمة خدمات الرعاية الاجتماعية حدد دائرة خدمات الرجال أو دائرة خدمات النساء. ثم الضغط على الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة. إختر اسم المحافظة. إضافة بيانات الاستعلام الشخصية. الضغط على تحميل PDF. ثم الضغط على عرض وسوف تظهر امامك الكشوفات.

موعد الكشف عن اسماء المشمولين الوجبة السابعة العراق

هناك الكثير من المواطنين يتم إدراجها ضمن فئات الاستحقاق الأولى بالرعاية، وتعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على قبولهم للاستحقاق من الدفعات لتحسين مستوى معيشتهم، وأكدت الوزارة أن إجمالي المساعدات التي حققتها وزارة العمل العام الماضي 2023 وصلت نحو 900 الف مساعدة، ويصل عدد المشمولين بالدفعة السابعة والأخيرة وفقاً لتصريحات الحماية الاجتماعية 70 ألف مستفيد من الرجال والنساء عموم العراق وبعد عدة أيام يتم وضع الموازنة المالية ورفع الكشوفات وبدء صرف المستحقات.