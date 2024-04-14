شبرق على نفسك وابعت لاصحابك.. جميع اكواد نت ببلاش فودافون 2024 مضمونة 100% -جربها الان

اكواد نت ببلاش فودافون 2024، يتساءل العديد من الأشخاص عن اكواد نت ببلاش من شركة فودافون، بينما تقوم الشركة بتوفير العديد من الاكواد التي يمكن من خلالها الحصول على نت سوشيال ميديا ببلاش في حالة عدم توفر رصيد كافي للشحن والحصول علي ميجابايت أو فليكسات للفيسبوك أو الواتساب.

اكواد نت ببلاش فودافون 2024

يوجد العديد من الاكواد التي توفرها شركة فودافون والتي يمكن من خلال الحصول على ميجابايت ببلاش تجوال على الانترنت، ومن ضمن هذه الاكواد ما يلي:

كود سوشيال ميديا ببلاش من فودافون “*15#”.

كود ميجابايت نت من فودافون “*3030#”.

أكواد انترنت من فودافون “*2341#”

ايضا كود نت ببلاش من فودافون “*44#”

كود الحصول على نت من فودافون “*2141#”

أكواد فودافون للانترنت“*92#”

كود فودافون للنت ببلاش “*18#”

أكواد فودافون للانترنت ببلاش “*71#”

كود فودافون للنت ببلاش “*1#”

أكواد فودافون للانترنت “*89#”

كود فودافون للنت ببلاش “*63#”

أكواد فودافون انترنت ببلاش “*90#”

كود ميجابايت ببلاش من فودافون “*365*90#”

كود انترنت من فودافون “*16#”

كود فودافون للنت “*11#”

أكواد فودافون للنت “*2018*1#”

كود ميجابايت سوشيال ميديا ببلاش من فودافون “*50#”

اكواد الحصول على ميجابايت ببلاش من فودافون 2024

يمكن الحصول على انترنت وميجابايت ببلاش من فودافون من خلال بعض الاكواد التي وفرتها شركة فودافون لعملائها، ومن ضمن اكواد انترنت وميجابايت ببلاش من فودافون كالآتي:

كود الحصول علي 100 ميجا نت مجانية هو 20008#

كود الحصول علي 200 ميجا نت مجانية هو: 200010#

كود الحصول علي 500 ميجا نت مجانية هو 200020#

كود الحصول على 1 جيجا نت مجانية هو: 200030#

إنترنت مجاني وعروض قوية من فودافون

يمكنك الحصول على أفضل العروض والإنترنت المجاني عبر إحدى الطرق التالية:

قم بتنزيل تطبيق “أنا فودافون” للمرة الأولى، وسوف تحصل على جيجابايت مجاني صالح لمدة أسبوع من تاريخ الاستلام. استخدم الكود *4# للحصول على إنترنت مجاني. استخدم الكود *1400# لتغيير شريحتك من 3G إلى 4G، وستحصل على جيجابايت مجاني يسمح لك بالتجوال عبر الإنترنت.