الآن تعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة 7 من خلال منصة مظلتي

يبحث العديد عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق، للتأكد من نزول اسمه ضمن المشمولين بها، والتي يتم الإعلان وكذا الاستعلام عنها من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، والذي من خلاله يتم دوريا إعلان جميع الأسماء المشمولة في تلك الوجبات التي تقدمها وزارة العمل بدولة العراق، بهدف مساعدة المحتاجين في الحصول على تلك المنحة التي تساعدهم في شراء احتياجاتهم ومستلزماتهم الضرورية.

كيفية الوصول إلى أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق

للوصول إلى أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة الموقع الإلكتروني المخصص للرعاية الاجتماعية وهو منصة مظلتي (اضغط هنا).

2. ابحث عن القسم أو الصفحة التي يتم فيها نشر أسماء المستفيدين من الوجبة السابعة.

3. اكتب اسم المحافظة التي ترغب في الاستعلام عنها.

4. اضغط على زر البحث أو أي زر مشابه للعثور على الأسماء المدرجة.

5. ستظهر لك قائمة بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في المحافظة المحددة.

من المهم أن تستوفي الشروط المطلوبة للحصول على هذه الوجبة، ويمكن أن تتضمن الشروط مثل عدم وجود دخل شهري ثابت وتقديم المستندات المطلوبة مثل صورة الهوية الوطنية وصورة من البطاقة التموينية وشهادة محل الإقامة وشهادة المرض إذا كانت هناك حالة مرضية مزمنة.

كيفية التقديم للحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق

للتقدم بطلب للحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية بالعراق، يطلب من المتقدمين عادة تقديم مستندات معينة، وقد حددت وزارة العمل الوثائق والأوراق التالية للتقديم:

1. إثبات عدم وجود دخل شهري ثابت.

2. بطاقة التعريف الوطنية.

3. نسخة من البطاقة التموينية.

4. إثبات الإقامة.

5. شهادة طبية للأفراد المصابين بأمراض مزمنة.

هذا يوعد برنامج الرعاية الاجتماعية وتحديدا المرحلة السابعة هو مبادرة حكومية في العراق تهدف إلى تقديم الدعم للأفراد والأسر المحتاجة، وهي مصممة لمساعدتهم في شراء المواد الأساسية وتلبية احتياجاتهم الأساسية، كم تدير وزارة العمل البرنامج، ويتلقى الأفراد المؤهلون مساعدة مالية لمساعدتهم على شراء السلع الضرورية.

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لينك ورابط منصة مظلتي يتيح كشوف pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق.