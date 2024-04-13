الأفضل من ريلمي: مواصفات وسعر هاتف realme gt neo 6 se بمميزاته العبقرية وألعاب الفيديو

أصدرت شركة ريلمي هاتفها الجديد وهو realme gt neo 6 se والذي نجح في إثارة ضجة كبيرة في أسواق الهواتف النقالة وذلك لما يحمله من مواصفات رائعة كما أن سعره يعد مناسب وذلك مقارنة بالمواصفات والمميزات التي يحملها الهاتف وذلك ما سوف نقدمه لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

realme gt neo 6 se

يمتلك هاتف realme gt neo 6 se مجموعة من المواصفات الرائعة والجبارة التي تجعلك تسارع بشرائه ومن أهم تلك المواصفات:

يتوفر من الهاتف نوعين الأول يأتي بمساحة 256 جيجابايت رامات 6 أو 12 جيجا رام، والثاني يأتي بمساحة 512 جيجابايت رامات 16 جيجا رام.

شاشة الهاتف سعتها 6.78 بوصة، بينما دقتها 1264×2780 بكسل.

الهاتف يأتي بطبقة حماية على الشاشة من النوع Gorilla Glass Victus 2.

يتمتع الهاتف بمعالج من النوع كوالكوم Snapdragon7+ Gen 3.

نظام تشغيل الهاتف هو أندرويد 14.

بطارية الهاتف 5500 أمبير.

من أكثر ما يميز الهاتف أنه مقاوم للمياه والغبار.

يحتوى الهاتف على 2 كاميرا خلفية الأولى دقتها 50 ميجابكسل والثانية 8 ميجابكسل، ويمتلك أيضا كاميرا أمامية دقتها 32 ميجابكسل.

الهاتف يدعم بصمة إصبع.

مميزات هاتف realme gt neo 6 se

يمتلك هاتف realme gt neo 6 se مجموعة من المميزات التي قد تكون غير متوفرة في الهواتف الأخرى ومن أبرز تلك المميزات:

يمتلك طبقة حماية للعين وذلك من أجل المحافظة على النظر من الأشعة الضارة.

يوجد لدى الهاتف نظام تبريد وذلك من أجل حماية من الحرارة المرتفعة.

يعتبر مناسب جدا لمحبي ألعاب الفيديو وذلك لأنه يقدم أداء قوي عند اللعب.

يدعم الصوت ستريو.

سعر هاتف realme gt neo 6 se

يتوفر هاتف realme gt neo 6 se داخل الأسواق مساحة 256 جيجابايت ورامات 8 جيجا رام بسعر 235 دولار والذي يعادي 11.000 جنيه مصري.