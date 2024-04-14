رسميا.. المالية تعلن تحديد موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين بالزيادة الجديدة بعد رفع الحد الادني للاجور

يبحث كثير من المستفيدين عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين حيث زادت الإشاعات مؤخرًا عن تبكير موعد الصرف المحدد كل شهر لصرف الرواتب خاصة بعد زيادة الرواتب التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع العاملين في الدولة، وقد ردت وزارة المالية عن تلك الإشاعات موضحة موعد صرف الرواتب وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول صرف الرواتب الخاصة بشهر أبريل.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للمعلمين

يتساءل كثير من المعلمين في القطاع الحكومي والخاص عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وقد وضحت وزارة المالية أنه سيتم صرف مرتبات شهر أبريل في موعدها المحدد وقد وضحت أيضًا إنه لا يوجد أي نية لتبكير موعد الصرف عن الميعاد المحدد ونفت كافة الشائعات، سيتم صرف المرتبات في الأسبوع الثالث من شهر أبريل والموافق يوم الأحد 21 أبريل على أن يستمر الصرف لمدة 5 أيام متتالية لتنتهي صرف الرواتب يوم الخميس 25 أبريل ويمكن الحصول على الرواتب من خلال عدة منافذ تيسيرًا وتسهيلًا على المواطنين وتخفيفًا من الضغط.

أهم منافذ الحصول على الرواتب

وضعت وزارة المالية عدة نوافذ مختلفة في أنحاء الدولة وذلك في إطار التيسير والتسهيل على الموظفين حصولهم على الرواتب ومن أهم تلك المنافذ مايلي :

يمكن الحصول على الرواتب من خلال مكاتب البريد في أنحاء الدولة

يمكن الحصول على الرواتب من خلال ماكينات ال ATM في كافة أنحاء الدولة

يمكن الحصول على الرواتب من خلال منافذ فوري وكارت ميزة

يمكن الحصول على الرواتب من خلال المحافظ الإلكترونية

يمكن الحصول على الرواتب من خلال بنك ناصر الاجتماعي

مرتبات شهر أبريل 2024 بعد الزيادة الجديدة

– مرتبات أبريل 2024 لـ موظف الدرجة الثالثة 7500 جنيه.

– مرتبات أبريل 2024 لـ موظف الدرجة الرابعة 7000 جنيه.

– مرتبات أبريل 2024 لـ موظف الدرجة الخامسة 6500 جنيه.

– مرتبات أبريل 2024 لـ موظف الدرجة السادسة 6000 جنيه.

– مرتبات أبريل 2024 لـ موظف درجة المدير العام 9200 جنيه.

– مرتبات أبريل 2024 لـ موظف الدرجة الأولى 8200 جنيه.

– مرتبات أبريل 2024 لـ موظف الدرجة الثانية 8000 جنيه.

– مرتبات أبريل 2024 لـ موظف الدرجة الممتازة 12.200 جنيه.

– مرتبات أبريل 2024 لـ موظف الدرجة العالية 10200 جنيه.