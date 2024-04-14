رابط الإستعلام عن دعم سكني 1445.. وشروط الإستحقاق للمواطنين

تقدم وزارة الإسكان السعودية مجموعة من البرامج التنموية للمواطنين وتوفر لهم كافة نواحي المساندة لتحقيق الإستفادة القصوى من هذه المبادرات لصالح العائلات ذات الدخل المنخفض وذلك بهدف تيسير حصولهم على مأوى ملائم، ويشتمل هذا الدعم على فرص لإمتلاك الوحدات السكنية، وقطع الأراضي المهيأة للإنشاء، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للتشييد أو الشراء ويستلزم ذلك التعرف على سلسلة من الإجراءات والمتطلبات الضرورية للإستعلام والتأهيل لنيل هذا الدعم.

الإستعلام عن الدعم السكني ١٤٤٥

تقدم وزارة الإسكان في السعودية للمواطنين لائحة متكاملة تمكنهم من الحصول على أراضي للبناء أو الحصول على دعم سكني، وتوفر أيضاً وحدات سكنية لمن لا يمتلكون منزلاً خاص بهم، كما أن إجراءات تقديم الطلبات والإستفسار يمكن أن تتم إلكترونياً لتحقيق ذلك، يتمثل هذا الدعم في مجموعة إجراءات سهلة تهدف إلى تزويد السكان بالمعلومات اللازمة.

هل هم مستوفون للشروط لتلقي المساعدة أم لا، ويجري ذلك عن طريق النظام الإلكتروني باتباع سلسلة الخطوات كما يلي:

أولاً قم بتسجيل الدخول للوصول إلى موقع سكني الإلكتروني.

ثم تسجيل الدخول من خلال كتابة رقم الهوية الخاصة به، وكذلك إدخال الرمز السري المتعلق به.

يمكن أيضاً تقديم البيانات للدخول عبر البوابة الوطنية لنفاذ.

ثم يتم يتم الضغط على الوسائل الإلكترونية واختيار التحقق من التأهيل.

الموافقة على جميع الشروط المطلوبة.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة ثم الضغط على الأيقونة للتحقق من صحتها.

خلال وقت قصير سيتم عرض نتيجة الطلب.

شروط استحقاق الدعم السكني 1445

حرصت وزارة الإسكان على تحديد مجموعة من المقاييس المهمة التي ينبغي توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم لضمان وصوله لمستحقيه الحقيقيين هذه المعايير ما يلي: