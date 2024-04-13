pdf أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 موقع وزارة العمل العراقية molsa.gov.iq

بين الترقب والقلق: رحلة بحث مضنية عن الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في العراق

تسيطر حالة من الترقب والقلق على شريحة واسعة من المواطنين العراقيين في مختلف المحافظات، وهم يترقبون الإعلان عن قوائم المستفيدين من الوجبة السابعة والأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية. هذا البرنامج الذي يعتبر شريان حياة للعديد من الأسر العراقية التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، بات محور اهتمام بالغ في ظل تأخر إعلان أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة.

الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

سبق وأن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن قرب موعد الكشف عن أسماء المستفيدين من الوجبة السابعة، مما أشعل شرارة الأمل في نفوس الآلاف من الأسر العراقية التي تنتظر بفارغ الصبر الحصول على هذا الدعم المالي الذي يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم. إلا أن مرور الوقت دون الإعلان الرسمي عن القوائم، خلق حالة من الإحباط والقلق، خاصة مع تزايد التوقعات بأن يتم الإعلان قبل عيد الفطر المبارك، وهو ما لم يتحقق.

أسباب التأخير لغز الاعتماد المالي

يعود السبب الرئيسي وراء هذا التأخير، وفقاً للتقارير المتداولة، إلى عدم توفر الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ الوجبة السابعة من قبل وزارة المالية العراقية هذا الأمر أثار تساؤلات عديدة حول مدى التنسيق بين الوزارتين المعنيتين، ومدى جدية الحكومة في توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع ورغم أن بعض المصادر تشير إلى احتمالية الإعلان عن أسماء المستفيدين عقب انتهاء عطلة عيد الفطر، إلا أن الغموض لا يزال يكتنف هذا الملف.

الاستعلام عن المستفيدين من الوجبة السابعة

من المتوقع أن يستفيد من الوجبة السابعة حوالي 60 ألف أسرة عراقية موزعة على جميع محافظات البلاد. هذا الدعم المالي سيساهم بلا شك في تحسين مستوى معيشة هذه الأسر، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق. إلا أن التحدي الأكبر يكمن في استدامة هذا البرنامج وضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل عادل وشفاف، بعيداً عن المحسوبيات والفساد وبالرغم من عدم وجود إعلان رسمي، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية، خطوات للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي الإلكترونية. وتتضمن هذه الخطوات