“هيا بنا ننقذ العالم من الكائنات الفضائية الشريرة” حمل الآن لعبة بن تن D3 وتحكم في جميع الأبطال الخارقين

هل حلمت يوما أن تصبح بطلا خارقا لتنقذ العالم من هجوم الكائنات الفضائية الشريرة التي لم تأت للأرض من أجل السلام، الآن أيها البطل الصغير يمكنك تحقيق حلمك؛ فقد كل ما هو عليك أن تسارع في تحميل لعبة بن تن للكمبيوتر الخاص بك، وستتحكم بعدها في عدد كبير جدا من الأبطال الخارقين الذين ستستخدمهم كي يساعدوك في حربك وقتال أعدائك جميع الكائنات الفضائية التي تقاتلك خلال اللعبة، والتي تريد أن تشن هجوما كبيرا على كوكب الأرض لتدمره وتدمر الحياة عليه

كيفية تحميل لعبة بن تن للكمبيوتر

شخصية بن تن كما سيق وأن أشرنا هي إحدى الشخصيات الشهيرة المحبوبة التي يحبها الكثير من الأطفال، والتي قامت شركة D3 من إنشاء سلسلة خاصة به لتصميم ونشر ألعاب الشخصية الكرتونية الشهيرة بن تن ، حيث سبق وتم نشر اللعبة والاصدر الأول منها لأول مرة في عام 2010 وتم تصنيفها حينها على أنها لعبة أكشن ومغامرات، كما يدعم تشغيل لعبة بن تن على الكمبيوتر عددا من منصات خاصة بتشغيل الألعاب من أهم تلك المنصات شركة مايكروسوفت ويندوز وكل من بلاي ستيشن 2 وبلاي ستيشن 3، يمكنك الآن تحميل لعبة بن تن للكمبيوتر، والبدء في مساعدة بن تن في إنقاذ العالم.

ما هي قصة لعبة بن تن ؟

تبدأ أحداث اللعبة مع قيام بن تنسن بالتجول في الشوارع، وفجأة يسمع في الأرجاء صوت انفجار قوي، يسرع بعدها بن تنسن إلى مكان الانفجار ليرى ويتابع ما الذي حدث، وعند وصوله لمكان الانفجار يفاجئ بجسم وجهاز غريب يلتصق بيده ولا يريد الخروج منه أو يتركه وكأنه جزء من جسمه، وهنا يصاب بن تنسن بالذعر والهلع ويبدأ بن في ضرب الجهاز بقوة ويحاول أن ينتزعه من يده، حتى يخرج من يده بالفعل وإذ به يتحول إلى وحش كبير من والوحوش الفضائية.

بعد مرور وقت صغير يصدر الجهاز صوتا غريبا ويتحول لونه من الأخضر إلى الأحمر ويعود بن إلى شكله الطبيعي من جديد، يذهب بعدها بن إلى جده تنسن ويخبره بكل ما حدث معه وما شاهده، وخلال ذلك وبعد مدة قصيرة تبدأ الكائنات الفضائية في الهجوم على بن وهو مع جده لأن الجهاز الذي حصل عليه بن هو من أقوى الأسلحة الفضائية على الإطلاق.

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وهنا يدرك ويعلم بن تن وجده جيدا مدى أهمية الجهاز الذي بحوزتهم، ويجدون أنفسهم عليهم في الدخول إلى الكثير من المعارك التي تكون بينهم وبين الكائنات الفضائية التي تحاول التخلص من بن تنسن وجده للحصول على السلاح الفضائي.