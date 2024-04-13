تحركات جديدة في ملف الإيجار القديم.. اعرف مصير النحل والشقة بتاعتكم ايـه!!

تحركات جديدة في ملف الإيجار القديم الذي يتم مناقشتها بعد عيد الفطر من خلال لجنة الإسكان في مجلس النواب التي يترأسها النائب محمد عطية، بحيث يتم المناقشة من أجل الحسم في قانون الإسكان ليكون من ضمن جدول الاعمال، وبناء على ذلك فقد طالبت العديد من الجهات الحكومية بالحصول على المعلومات الإحصائية التي تخص الإيجار القديم بالكامل.

تحركات جديدة في ملف الإيجار القديم

تحركات جديدة في ملف الإيجار القديم الذي يتم مناقشته في مجلس النواب بحيث يتم مناقشة العلاقة الإيجارية التي تقع تحت قانون رقم 49 لعام 1977 الذي يختص بتأجير وبيع الأماكن بحيث يتم تنظيم العلاقة بين المستأجر والتاجر، مع قياس الاثر التشريعي الذي يختص بالقانون مع حضور ممثلين وزارة الإسكان والجهاز المركزي المختص بالإحصاء والتعبئة العامة، وتلك التحركات كانت بناء على قرار من قبل مكتب مجلس النواب الذي يرأسه المستشار حنفي جبالي المختص بلجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بحيث تختص لجنة الإسكان بتجهيز دراسة كاملة تختص بالعلاقة الإيجابية وما يخص قانون الإيجار القديم، مع توضيح الأثر التشريعي، ويكون بناء على مجموعة من المحددات.

البرلمان يتحرك رسميا لحل أزمة الإيجار القديم

هناك تحركات جديدة في ملف الايجار القديم بحيث تدرس الخلفية التاريخية للموضوع شامل، وكل الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا التي تختص بتحليل البيانات الإحصائية، مع وضع صياغة يتم من خلال التوصل للبدائل المتاحة، يتم ذلك من خلال جلسات لاستعراض آراء الأطراف التي صدرت فيما يخص قانون الإيجار القديم، خاصة بعدما وصلت قيمة الإيجار بقيمة لا تتناسب مع أسعار العقار في السوق مما نتج عنه قيام الكثير من المواطنين بالشكوى من ذلك، وتصريحات المختصين عن تحركات جديدة في ملف الإيجار القديم، قال رئيس لجنة الإسكان المختص في مجلس النواب أنه عندما تصل اللجنة لقرار نهائي خاص بموضوع الإيجار القديم بناء على الدراسة التي تجرى لم يتم طرد أي مواطن من منزله، بحيث هدف اللجنة هو الوصول للتوازن الفعلي بين المالك والمستأجر عبر وضع رؤية توافقية تشمل الأخذ بمصالح كل المواطنين.