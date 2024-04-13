وظيفة ولا في الاحلام عيشتك هترتاح.. وظائف شرطة عمان 2024.. رابط التسجيل والشروط المطلوبة

وظائف شرطة عمان 2024 التي أعلنت عنها السلطات العمانية خلال الأيام الماضية وكشفت عن ضوابط وشروط التسجيل على الوظائف الجديدة والشاغرة، حيث قام الكثير من المواطنين وخاصةً الخريجين الجدد بالبحث على مدار 24 ساعة على جوجل لمعرفة التفاصيل الكاملة التي تتعلق بالوظائف، تعتبر الوظائف العسكرية من أهم الوظائف التي يرغب الكثير من الأشخاص الإلتحاق بها نظراً لما تقدمه من مزايا وتضمن للمواطن الحصول على حقوقه كاملة

كما يوجد عدة تخصصات حسب المؤهل العلمي والتقدير للمتقدم، وحسب تسريحات الشرطة العمانية أن عملية التسجيل على الوظائف العسكرية الجديدة تتم بشكل إلكتروني بشكل مبدئي لتوفير الوقت والمجهود على المتقدمين، واليوم خلال الفقرات التالية من المقال نستعرض لكم وظائف شرطة عمان 2024.

وظائف شرطة عمان 2024

انطلقت عملية التسجيل على وظائف شرطة عمان منذ عدة أيام وتم الإعلان عن الشروط والمؤهلات المطلوبة للتسجيل وقد تم استقبال عدد كبير من المتقدمين من جميع مدن عمان، وكشفت شرطة عمان عن التخصصات المطلوبة والمتاحة حتى الآن والتي تأتي على النحو التالي:.

دبلوم المحاسبة/المالية.

دبلوم الإحصاء 4.

دبلوم إدارة الضيافة 3..

دبلوم الهندسة الكهربائية 15.

دبلوم هندسة الإتصالات/والشبكات 8.

دبلوم الهندسة المعمارية 4.

دبلوم هندسة هياكل ومحركات الطائرات 2.

دبلوم هندسة الكترونيات الطائرات.

رابط التسجيل على وظائف شرطة عمان 2024

تتم عملية التسجيل بطريقة سهلة للغاية عند الضغط على هذا الرابط شرطة عمان السلطانية. ثم اختيار الوظائف المتاحة. حدد التخصص المناسب. الإطلاع على الشروط والأحكام. ثم ملء استمارة البيانات المطلوبة. الضغط على إرسال الطلب.

شروط وظائف شرطة عمان