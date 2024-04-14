“جددها حالا هُنــــا Wassitonline anem dz“ كيفية تجديد منحة البطالة 2024 بالجزائر وشروط التسجيل في المنحة

أطلقت وكالة التشغيل منحة البطالة وهو عبارة عن مبلغ من المال يتم صرفه كل أول شهر ميلادي للأشخاص العاطلين عن العمل وذلك من أجل مساعدتهم في الحصول على الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن سواء كان تعليم أو صحة أو طعام أو شراب وغيرها من الاحتياجات الأساسية الأخرى، ولكن قامت بوضع مجموعة من الشروط اللازم توافرها من أجل التقديم على المنحة وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تجديد منحة البطالة

كشفت الوكالة الوطنية للتشغيل انه يمكن تجديد منحة البطالة عبر موقع الوسيط من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى يجب الدخول على موقع الوسيط الالكتروني.

ثم كتابة رقم التعريف الوطني الخاص بالمتقدم.

ثم يجب الضغط على منحة البطالة.

لابد من كتابة كافة البيانات المطلوبة في اماكنها المختصة بشكل صحيح.

الخطوة الأخيرة لابد من الضغط على تجديد منحة البطالة.

وكالة التشغيل منحة البطالة

قامت الوكالة بإطلاق رابط إلكتروني يساعدك في التقديم على منحة البطالة وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والتي تكون على النحو التالي:

في البداية يجب عليك زيارة الصفحة الرسمية الخاصة بالوكالة الوطنية للتشغيل. من القائمة الموضحة أمامك قم بالدخول على خيار منحة البطالة. قم بملء استمارة المنحة بإدخال البيانات المطلوبة حول المتقدم. يرجى إرفاق جميع الوثائق المطلوبة وذلك من أجل التحقق من مجموعة من الحقائق حول المتقدم. أخيرا انقر على زر إرسال الطلب وانتظر حتى يصلك إشعار بالقبول أو الرفض.

شروط التقديم على منحة البطالة بالجزائر

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدم من أجل التقديم على منحة البطالة بنجاح ومن أهم تلك الشروط: