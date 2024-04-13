بمقدم 25 ألف فقط.. رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 والشروط والخطوات المطلوبة للتسجيل

يتساءل العديد من الأشخاص عن كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، والشروط الواجب توافرها لقبول طلبات الحجز، وذلك لما تمتلكه هذه الوحدات من تسهيلات مالية غير مسبوقة لحجز شقق الإسكان لمتوسطي ومحدودي الدخل، وتتوفر الشقق بمساحات مختلفة في أمامكن مختلفة ومتنوعة، يمكنك التعرف على الخطوات والشروط المطلوبة للحجز من خلال السطور التالية في هذا المقال.

كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

هناك بعض الخطوات التي يلزم إتباعها لحجز شقق الإسكان وذلك من خلال:

الدخول على الرابط الخاص بمنصة هيئة المجتمعات العمرانية.

فتح حساب على المنصة من خلال إدخال البيانات التالية:

اسم المستفيد ثلاثي.

رقم هاتف صحيح مسجل باسمه لضمان توافرها معه حتى وقت الاستعلام.

البريد الإلكتروني الخاص به.

الرقم القومي لتحقيق الشخصية.

بعد ذلك يلزم رفع صورة بطاقة تحقيق الشخصية لصاحب الطلب للتأكد من البيانات السابق تسجيلها.

في الخطوة التالية يلزم اختيار دور الوحدة السكنية المرغوب في الحصول عليها،سواء أكان دور أرضي، أو دور أخير، أو أحد الأدوار المتكررة.

هنا يلزم الضغط على أيقونة التقديم.

بعد ذلك سوف تظهر صفحة تعرض استمارة التقديم والتي تحتوي على كود الحجز، والتي يلزم القيام بطباعتها وتذييلها بإمضاء صاحب الطلب، وإعادة رفعها على المنصة مرة أخرى.

في الخطوة الأخيرة يلزم القيام بسداد أية مبالغ مطلوبة كإثبات لجدية الحجز، ويتم ذلك من خلال بنك الإسكان والتعمير.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

هناك مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها في كل من يرغب في الحصول على الوحدات السكنية المقدمة بتسهيلات مالية من قبل وزارة الإسكان والتعمير، وهذا على النحو التالي: