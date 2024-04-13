من هنا|.. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق وما هي شروط الحصول عليه؟

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية برنامج الرعاية الاجتماعية بهدف مساعدة الأسر المحتاجة داخل دولة العراق من اجل تخفيف الاعباء المالية من عليهم، وقد أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة أو من خلال منصة مظلتي الالكترونية، وسوف نعرض لكم كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق والشروط المطلوبة من أجل التقديم.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق

يمكن للمواطنين المتقدمين لبرنامج بالرعاية الإجتماعية بالعراق الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية إلكترونيا عبر الإنترنت، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلي الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بمنصة مظلتي عبر هذا الرابط.

بعد تسجيل الدخول إلى الموقع يتم الذهاب إلى تبويب هيئة الحماية الاجتماعية.

يتم البحث عن أيقونة الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية ثم الضغط عليها.

ادخال البيانات الشخصية المطلوبة للشخص المستعلم ومراجعتها جيدا.

تحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عن الاسم بها، ويتم بعدها ظهور كسوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ويمكن للمواطن تحميل هذه الأسماء للاطلاع عليها في أي وقت فيما بعد.

شروط التقديم على الرعاية الاجتماعية بالعراق

اصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عدد من شروط التقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق، وعلب جميع الراغبين بالتقديم في البرنامج استيفاء هذه الشروط اولا قبل التقديم بالبرنامج، وقد جاءت هذه الشروط متمثلة فيما يلي: