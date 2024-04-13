“الكل هيركب عربيات” هبوط أسعار السيارات الجديدة والمستعملة 2024 في السوق المصري بعد أنخفاض سعر الدولار

انتشرت أخبار حول هبوط اسعار السيارات في السوق المصري، مما دفع هذا الكثيرون التساؤل حول حقيقة هذا الأمر بعد أنّ ساد التفاؤل لدى الراغبين في شراء السيارة، وجاءت تلك الأنباء بعد الكشف عن صفقة المشروع الخاص بالتطوير رأس الحكمة بين مصر والإمارات، لذا سنتعرف في المقال عن مدى تأثير هذا المشروع في انخفاض الأسعار بالأخص للسيارات المستعملة.

هبوط اسعار السيارات في السوق المصري

وكشف المهندس خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، بأنه يوجد انخفاضًا كبيرًا ولكن في قطاع السيارات المستعملة وذلك منذ بدء مشروع رأس الحكمة، حيث سيؤثر ذلك بشكل إيجابي على جميع الأصعدة ولكن بشكل خاص سيرى المواطنون نتائج إيجابية في قطاع السيارات خلال فترة من شهرين إلى ثلاثة أشهر تقريبًا، ويستمر المواطن المصري في التماس النتائج الإيجابية لأسعار السيارات خلال هذه الأيام، وستنخفض أسعار السيارات المستعملة بنسبة 15℅ أما للسيارات الجديدة ستهبط أيضًا ولكن نسبيًا بحسب أسعار الدولار والتسعير الجديد وذلك خلال أربعة أشهر تقريبًا.

تأثير مشروع رأس الحكمة على السيارات

وسيؤثر مشروع رأس الحكمة على الصناعة المصرية وذلك بواسطة توطين صناعة السيارات، والتأثير سيكون أكبر وذلك من خلال تطبيق اتفاقية بريكس والذي سيؤدي فيما بعد إلى الدخول في عالم التصدير بداية من عام 2025، وقطاع السيارات القديمة انخفضت أسعاره بنسبة 5% أما السيارات المستعملة الزيرو يصل نسبة الانخفاض إلى 15℅، ومن المتوقع بأن نشهد انخفاض في الفترة القادمة ولكن بعض الوكلاء قد يتعمدوا زيادة بعض الماركات، ويفضل عدم شراء السيارات في الوقت الحالي إلا للضرورة سواء مستعملة أو زيرو حتى يتم استقرار الأسعار.