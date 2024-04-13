طريقة عمل الجمبري البترفلاي.. روووعة

يعتبر الجمبري البترفلاي واحدًا من الأطباق الشهية والمحبوبة في العديد من المطابخ، حيث أننا جميعا نعشق أكل ألاسماك بمختلف أنواعها، ويعتبر الجمبري واحد من أهم الأكلات البحرية المحببة للجميع، وهو في كل أنواعه ووصفاته شهي جدا وأيضا سريع التحضير، وفيما يلي طريقة عمل الجمبري البترفلاي:

المكونات اللازمة لعمل الجمبري البترفلاي

– كيلو من الجمبري طازج مقشر ومنزوع شريط الرمل بالظهر.

– 4 ملاعق كبيرة من الزبدة.

– 3 فصوص ثوم مهروس.

– 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر (اختياري لمحبي الأكلات الحارة).

– ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون.

– ملعقة صغيرة من ملح البحر.

– عصير ليمونة واحدة.

– ربع كوب من البقسماط المطحون.

– ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

طريقة تحضير الجمبري البترفلاي

سخن مقلاة كبيرة على نار متوسطة وضع الزبدة فيها حتى تذوب تمامًا. أضف الثوم المهروس إلى المقلاة وقلبه لمدة دقيقة حتى يتحمص قليلًا وينتشر رائحته. أضف الجمبري المقشر إلى المقلاة وقلبه جيدًا لضمان تغليف الجمبري بالزبدة والثوم. أضف مسحوق الفلفل الأحمر ومسحوق الكمون وملح البحر إلى المقلاة وقلبها جيدًا لتوزيع التوابل على الجمبري. قلب الجمبري بانتظام لمدة 5-7 دقائق حتى ينضج بشكل جيد ويصبح لونه ورديًا ومشرقًا. أضف عصير الليمون إلى المقلاة وقلبها لمدة دقيقة إضافية. قم برش البقسماط والبقدونس المفروم فوق الجمبري وقلبهما معًا لبضع ثوانٍ حتى يتشرب الجمبري البترفلاي النكهات الإضافية. قدم الجمبري البترفلاي على الفور واستمتع به كطبق رئيسي أو مقبلات.

موضوعات قد تهمك

بطريقة سهلة وسريعة اعملي كفتة الحاتي بطعم وشكل ولا أروع.

البط بالبرتقال!! وصفة صينية للبط بطعم ولا أروع وبألف هنا وشفا.

أجمل طريقة عمل الرقاق باللحم المفروم طواجن وصواني وأصابع مقلية.

تذكر أن هذه هي طريقة أساسية لعمل الجمبري البترفلاي، ويمكنك تعديل التوابل والمكونات حسب ذوقك الشخصي.