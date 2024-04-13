“الهاتف الأعلى نسب بيع“ مواصفات هاتف redmi turbo 3 الجديد كليا وسعره الخيالي

تعتبر شركة ريدمي واحدة من الشركات المنتجة للهواتف النقالة الرائدة داخل الأسواق والتي نجحت في تحقيق نسب مبيعات عالية في الفترة الأخيرة وذلك لأنها تصنع الهواتف الخاصة بها بكفاءة عالية، والجدير بالذكر أنها قامت بإطلاق هاتف جديد وهو redmi turbo 3 والذي يتمتع بمواصفات رائعة للغاية، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

redmi turbo 3

أعلنت شركة ريدمي عن هاتفها الجديد redmi turbo 3 من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها كما صرحت أيضا على بعض المواصفات التي يحتوي عليها الهاتف وهي كالتالي:

نظام التشغيل الخاص بالهاتف هو أندرويد 14.

يأتي الهاتف بمساحة تخزين تصل حتى 1 تيرا ورامات تصل حتى 16 جيجا رام.

يتمتع الهاتف بنظام تبريد عالي الكفاءة.

الهاتف يتمتع بمعالج من نوع Snapdragon 8s Gen 3.

الهيكل الخارجي للهاتف مميز للغاية حيث يصل سمكه حتى 8 مم ووزنه 179 جرام.

يأتي الهاتف بشاشة عالية الجودة والتي دقتها 1080p، وسعتها 6.6 بوصة.

من أكثر ما يميز الهاتف بأنه مقاوم للأتربة والماء.

الهاتف يمتلك 2 كاميرا خلفية عالية الدقة والجودة ويوجد لديها فلاش ليد من أجل التقاط الصور الليلية بأعلى جودة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية.

يتوفر الهاتف ببطارية 5000 أمبير والتي تشحن بقوة 90 واط.

الهاتف يدعم البلوتوث وشبكة الواي فاي.

يمتلك الهاتف بصمة أصبع والتي توجد أسفل الشاشة.

يأتي الهاتف باللون الأسود والأخضر.

سعر هاتف redmi turbo 3

يتوفر هاتف ريدمي تربو 3 داخل الأسواق بسعر 260 يورو والذي يعد سعر مناسب مقابل المواصفات التي يمتلكها الهاتف.