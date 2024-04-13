“100 ألف دينار مصرف الرافدين” وزارة المالية العراقية توضح سلم رواتب المتقاعدين الجديد 2024+ شروط الحصول على الزيادة mof.gov.iq

أعلنت وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين والزيادة المقرر إضافتها والتي تعتبر من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة من أجل مساعدة كبار السن الذين تقاعدوا عن العمل في الحصول على الاحتياجات الخاصة بهم، كما أنه يعد أيضا شكر لهم على المجهود الذي بذلوه أثناء خدمتهم، وذلك ما سوف نوضحه من خلال مقالنا.

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

قامت وزارة المالية بتعديل رواتب المتقاعدين وذلك من خلال زيادة الرواتب بمبلغ يصل حتى 100 ألف دينار والتي سوف تكون على النحو التالي:

المتقاعدين الذين كان رواتبهم 600.000 دينار سوف يصبح بعد الزيادة 700.000 دينار.

الأشخاص الذين رواتبهم 700.000 دينار سوف تصبح بعد الزيادة المقررة 800.000 دينار.

بينما المتقاعد الذي راتبه كان 800.000 دينار سوف يصبح 900.000 دينار.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في العراق

إذا كنت ترغب في الحصول على راتب التقاعد يجب التحقق من مجموعة من الشروط إذا كانت متوفرة لديك أم لا والتي قامت بتحديدها وزارة المالية العراقية، ومن أبرز تلك الشروط: