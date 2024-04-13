تردد قناة طيور الجنة بيبي ٢٠٢٤ لإستعراض أناشيد الأطفال المختلفة

تردد قناة طيور الجنة متاحة الآن بالنايل سات، فتعد فضائية طيور الجنة للأطفال من الخيارات المميزة كواحدة من بين أشهر القنوات الفضائية للأطفال، التي يمكن ضبط إحداثيات ترددها التي تتبع عدة أقمار صناعية مختلفة وبذلك تكون مشاهدتها ومتابعتها من كل أنحاء العالم ممكنة، حيث يمكن أن يتابع الأطفال محتوى قناة طيور الجنة بجودة عالية، وعبر التقرير نوافيكم بذكر بيانات التردد والإحداثيات الخاصة به، ويمكن مشاهدة طيور الجنة بجودة عالية بدون تشويش وبأفضل تقنيات عالية الجودة للصوت والصورة.

تمتلك القناة الفضائية العربية طيور الجنة للأطفال الكثير من الشعبية والجماهيرية الجارفة باعتبارها من بين أقوى وأشهر الفضائيات المخصصة للأطفال حيث يتم عرض محتوى القناة بشكل مستمر وذلك من خلال ضبط القناة والتردد الخاص بها وذلك إما على نايل سات أو عرب سات حيث أن تلك الإحداثيات على القمرين هي الأكثر بحثًا من قبل الكثيرين، لذلك نستعرض بيانات وإحداثيات تردد طيور الجنة.

تردد طيور الجنة نايل سات

تردد قناة طيور الجنة وبياناته نتعرف عليها من خلال ما يلي تبعًا للقمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد طيور الجنة عرب سات

يذكر أيضًا أن قناة طيور الجنة تبث المحتوى الخاص بها من خلال القمر الصناعي عرب سات، وذلك عن طريق بيانات التردد الآتية:

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 4/3.

الاستقطاب: عمودي.

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة على الريسيفر

يمكنك أن تقوم بضبط التردد الخاص بقناة طيور الجنة على جهاز الريسيفر من خلال متابعة ما يلي: