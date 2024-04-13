تردد قناة كراميش karameeshchannel 2024 إتش دي نايل وعرب سات

يمكنك ضبط تردد قناة كراميش على الريسيفر، بحيث تكون متابعتها وعرض محتواها للأطفال على التلفاز بجودة عالية، ولذلك نتعرف بالتفصيل على كل ما يخص تردد القناة وطريقة ضبطها على الريسيفر وذلك لاستمتاع الأطفال، ومشاهدة أفضل لكل ما تقدمه القناة من مقاطع مميزة للأطفال على مدار الساعة حيث يمكن أن يتابع الأطفال على القناة الكثير من الأغاني والأناشيد والمقاطع المسلية، لذا يمكنك ضبط التردد كما يلي في تلك السطور الموضحة فيما يأتي.

تردد قناة كراميش على عرب سات

البيانات التي من خلالها يمكن ضبط تردد قناة كراميش تكون كما يلي:

القمر الصناعي هو عرب سات.

التردد الجديد لقناة كراميش هو 11390.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

تردد فضائية كراميش على نايل سات

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

كيفية ضبط قناة كراميش على الريسيفر

يمكن لكل أم أن تقوم بضبط التردد الخاص بالقناة الفضائية العربية كراميش وذلك بمتابعة تلك الخطوات المقبلة كما سنوضح بالنقاط المقبلة:

في البداية يتم توصيل جهاز الريسيفر بالتلفاز ومن ثم يفتح الجهاز وبدء البحث عن القناة وباستخدام الريموت كنترول يتم نقر زر قائمة

بعد ذلك يتم اختيار تركيب ثم كتابة كل بيانات وإحداثيات التردد التي تتبع القمر نايل سات

بعد كتابة البيانات يتم اختيار أمر بحث.

بعد أن تظهر القناة يتم تقريرها لتكون من القنوات المتاحة سهل الوصول لها على التلفاز.

مزايا قناة كراميش

من بين مميزات قناة كراميش الفضائية للأطفال ما يلي: