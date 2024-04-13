“100 ألف دينار زيادة على الراتب” سلم رواتب المتقاعدين الجديد mof.gov.iq موعد صرف الرواتب في العراق

قامت وزارة المالية بالتعاون مع مجلس الوزراء العراقي، بالتصديق على الزيادة الجديدة التي بلغت 100 ألف دينار عراقي، على أن تم صرفها مع بداية العام الجاري، ومازالت مستمرة إلى الأن أمام جميع المتقاعدين والمستفيدين في هيئة التقاعد، إضافة إلى أن الكثير من المواطنين في دولة العراق، يتساءلون عن موعد صرف الرواتب والسلم الجديد للرواتب، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

رواتب المتقاعدين في العراق بزيادة 100 ألف دينار عراقي

أوضحت وزارة المالية، أن الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في العراق بلغت 500 ألف دينار عراقي، على أن تم زيادة الراتب من 610 ألف دينار إلى 710 ألف دينار، إضافة إلى زيادة الراتب من 825 ألف دينار عراقي إلى 925 ألف دينار، كما تم تطبيق الزيادة الأخيرة التي زاد بها الراتب من 600 ألف دينار عراقي إلى 700 ألف دينار عراقي، لكن لم تُطبق هذه الزيادة على الرواتب الأكثر من مليون دينار.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

أكدت وزارة المالية بالتعاون مع هيئة التقاعد الوطنية، أن صرف رواتب المتقاعدين يكون في بداية أول كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية، إضافة إلى أنه في حالة وجود إجازة يتم تحديد موعد جديد لبدء عمليات الصرف التي تشمل كافة المستفيدين في مختلف المحافظات العراقية، مع العلم أن الرواتب تأتي بقيمة الزيادة الأخيرة التي تصل إلى 100 ألف دينار عراقي.