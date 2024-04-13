المشاكين على قناة واحدة.. نزل تردد تنه ورنه Tana and Rana الجديد وسلي أطفالك طول اليوم

قناة تنة ورنة هي من أعشق وأحب القنوات التي يهتم بها الأطفال، حتى أن القناة تمكنت في فترة وجيزة من جذب العديد من المتابعين في كافة أنحاء الدول العربية، نظرًا لما تقدمه من برامج تعليمية وترفيهية بطريقة كوميدية تجعل طفلك يضحك بدون أن يتوقف، ويمكن استقبال القناة على كافة الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، واكتساب أفضل وأبرز المهارات، وفقًا للترددها التي نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024

يمكنك مشاهدة قناة تنة ورنة أطفال الجديد على الأقمار الصناعية التي من بينها النايل سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة تنة ورنة يكون النايل سات.

التردد الخاص بالقناة فهو 11853.

معامل الترميز لقناة تنة ورنة أطفال هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5 /6.

ما تقدمه قناة تنة ورنة أطفال الجديد 2024

تقوم قناة تنة بنقل العديد من البرامج الطفولية المميزة، وكذلك سلسلة مميزة من الأفلام الكرتونية التي يبحث عنها الكثير من الأطفال ومن أبرزها “مغامرات تنة ورنة داخل جزيرة السلام، إضافة إلى تقديمها برنامج تعليمي وهو “الصداقة والتعاون، كما يمكنك مشاهدة “أصدقاء المحيط”، وغيرها من المحتويات الطفولية الأخرى التي تقوم قناة تنة ورنة بعرضه أمام ملايين الأطفال، بالإضافة كذلك إلى البرامج التعليمية الأكثر تميزًا، مما أخذت شهرة كبيرة لهذا المحتوى.