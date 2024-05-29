كل ما يخص تحديث واتس اب عمر “ ob  whatsapp omar الإصدار V56“ اضافات ممتازة وعيوب التطبيق

في الآونة الأخيرة تم إطلاق الكثير من اصدارات الواتساب المختلفة والتي من أبرزها واتساب عمر الأخضر وهو إحدى اصدارات الواتساب الذي يمتلك الكثير من المميزات والاضافات الغير متوفرة في الواتساب الرسمي، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات تحميله والمميزات التي يقدمها لك التطبيق.

واتساب عمر الأخضر

إذا كنت تريد تحميل واتساب عمر الأخضر يجب التعرف على المميزات والإضافات التي يقدمها لك التطبيق ومن أبرز تلك المميزات:

يوفر واتساب عمر خاصية اخفاء اخر الظهور مما يجعلك تقوم بتصفح الواتساب دون علم اصدقائك.

يوجد داخل التطبيق خاصية اخفاء أنك قمت بمشاهدة الحالات.

من أبرز ما يميز التطبيق أنه يمكنك تحميل الحالات دون أن تقوم بطلبها من صاحبها.

يمكنك إخفاء جاري الكتابة أو جاري تسجيل مقطع صوتي.

يوجد ميزة إخفاء الصحين الازرق مما يجعلك تقوم بمشاهدة الرسائل دون معرفة المرسل.

يمكنك إرسال ما يقارب نحو 90 صورة في وقت واحد وتلك الميزة غير متوفرة في الواتساب الرسمي.

خطوات تحميل واتساب عمر الأخضر

يجب العلم أن واتساب عمر غير متوفر على متجر التطبيقات ويمكنك تحميله من خلال اتباع الخطوات التالية: