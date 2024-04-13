خبر صادم لأصحاب المعاشات”.. التأمينات تعلن وقف صرف المعاش نهائيا لهذه الحالات ..شوف نفسك منهم ولا لا

يعد الحصول على المعاش من أهم الأشياء لدي الأشخاص المتقاعدين، ولكن قد وضحت الحكومة المصرية مؤخرا أنه يتم إيقاف المعاش عن بعض المواطنين ، وذلك ضمن حالات معينة، ولذلك شعر بعض المواطنين بقلق حول إيقاف المعاش الخاص بهم، ولذلك سوف نوضح لكم في ذلك المقال أهم الحالات والأسباب التي قد تؤدي إلى توقف المعاش نهائيا، مع إمكانية، كيفية التعويض عن إيقاف المعاش.

أسباب توقف المعاش نهائيا

لقد وضحت الحكومة المصرية أن هناك بعض الاسباب والحالات التي قد يتوقف عنها المعاش بشكل نهائي، وذلك نظرا لكثرة البحث عن هذه الحالات سوف نوضحها لكم في النقاط التالية.

يتم إيقاف المعاش عن الشخص نهائيا في حالة إذا قام باي جريمة أو مخالفه ضد القانون أو الدولة.

بالاضافه أيضا إلى أنه من ضمن الاسباب والحالات التي يتم إيقاف عنها المعاش إذا توفى الشخص المستفيد من المعاش فأنه يتم إيقاف المعاش عنه نهائيا في حاله إذا لم يكون هناك أحد الابناء ما يستحق الحصول على ذلك المعاش.

كما أنه من ضمن الاسباب والحالات التي يشملها إيقاف المعاش إذا كان الشخص لديه ماديات تثبت أنه ليس بحاجة إلى هذا المعاش.

إذا ثبت وجود ثروة أو عقارات باسم الشخص المستفيد من المعاش فإنه يتم إيقافه عنه.

كيفية تعويض إيقاف المعاش

أشارت الحكومة المصرية أنه هناك بعض الحالات التي يتم آلية وتعويض لإيقاف المعاش، وسوف نشير إليكم إلى هذه الألية موضحه في النقاط التالية.