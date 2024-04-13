“شو يقولوا الحيوانات يا لولو”.. نزل تردد قناة وناسة للأطفال على النايل سات وعرب سات 2024م

تعد قناة وناسة واحدة من أهم القنوات الفضائية التي تلقى اهتماماً كبيراً، حيث تقدم محتوى مميز يناسب فئة واسعة من الجمهور، خاصة الأطفال الصغار، كما تتميز القناة بجودة عالية ومحتوى متنوع يجمع بين الترفيه والتعليم، كما أنها توفر محتوى مجاني تمامًا، مما يجعلها محطة مفضلة للعديد من الأسر، وفي هذا المقال عبر موقع البديل دعونا نقدم لكم ترددها وكيفية تثبيته فتابعونا.

ضبط قناة وناسة 2024 على النايل سات

لتثبيت تردد قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي نايل سات في تلفازك عليك اتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة البحث عن القنوات في جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك.

أدخل البيانات التالية:

التردد: 11470.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

رمز تصحيح الخطأ: 5/6.

احفظ الإعدادات وانتظر اكتمال البحث عن القنوات.

بمجرد الانتهاء من البحث، ستظهر قناة وناسه في قائمة القنوات المتاحة.

اختر القناة وناسة واستمتع بمشاهدة محتواها عالي الجودة (HD).

بهذه الخطوات البسيطة، يمكنك الآن تثبيت ومتابعة قناة وناسه على النايل سات بسهولة.

خطوات تثبيت قناة وناسه على عرب سات

بهذه الخطوات البسيطة، يمكنك الآن تثبيت ومتابعة قناة وناسة للأطفال على عرب سات بكل سهولة:

افتح قائمة البحث عن القنوات في جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك.

أدخل البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ابدأ عملية البحث عن القنوات وانتظر حتى اكتمال البحث.

بعد اكتمال البحث، ستظهر قناة وناسه في قائمة القنوات المتاحة.

اختر القناة وناسه من القائمة واستمتع بمشاهدة برامجها ومحتواها.

أغاني قناة وناسه المميزة للأطفال

تعتبر هذه الأغاني جزءًا من محتوى قناة وناسة الذي يهدف إلى ترفيه الأطفال وتعليمهم بشكل ممتع ومسلي، ومنها: