“حقيقة أم شائعة؟!!“ حقيقة تعديل سن التقاعد 2024 بالعراق وشروط الحصول على راتب التقاعد mof.gov.iq

يعتبر راتب التقاعد داخل دولة العراق واحد من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة للمسنين الذين ليس لديهم مصدر دخل ثابت والهدف من ذلك مساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الخاصة بهم، ووفقا لما صرحت عنه بعض المصدر أنه من المقرر تغيير سن التقاعد في العراق، وذلك ما سوف نقدمه لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

سن التقاعد في العراق

وفقا لما صرح عنه المجلس النيابي أنه من المقرر استعادة سن التقاعد الذي كان يتم تطبيقه قبل عام 2019 ميلاديا والذي سوف يكون 63 عام بدلا من 60 عام وذلك لأن الدولة بحاجة كبيرة إلى موظفيها وبالتحديد في كل من المجال الطبي والتعليمي كما أوضح رئيس هيئة التقاعد أنه سوف يتم مراجعة ذلك القرار وتطبيقه عقب عيد الفطر ولكنه عمل على إثارة الجدل بين الموظفين.

شروط الحصول على راتب التقاعد بالعراق

إذا كنت ترغب في التقديم على راتب التقاعد يجب التحقق من توافر مجموعة من الشروط لديك والتي من أبرزها:

يشترط أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن يكون عمر المتقدم أكبر من ستون عام.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم يمتلك حساب بنكي ساري.

يرجى تقديم جميع الأوراق المطلوبة وذلك من أجل التحقق من هوية المتقدم.

يتطلب من المتقدم التواجد داخل الأراضي العراقية بشكل مستمر.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

قامت هيئة المتقاعدين بإطلاق رابط إلكتروني يساعدك في الاستعلام عن راتب التقاعد وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: