“العيد خلص ومش هتبطلي تعمليه”.. تعرفي على فوائد الترمس المذهلة لتفتيح البشرة وتنعيم الشعر

في عيد الفطر المبارك يكون تناول الترمس من العادات الشائعة التي تميز هذه المناسبة، فتحضير وتناول الترمس يعتبر جزءًا لا يتجزأ من تقاليد العيد في العديد من البلدان، حيث يُعتبر الترمس وجبة خفيفة محببة للكثيرين، كما يُقدم كمقبلات أثناء استقبال الضيوف والزيارات بين الأهل والأصدقاء، ويتميز الترمس بالعديد من الفوائد الصحية التي ستجعلك لن تنقطع عن تناوله حتى بعد العيد، وهذا ما سنقدمه في هذا المقال عبر موقع البديل فتابعونا.

حل الترمس لمشاكل الشعر والبشرة

تتميز مصر بالتقاليد الاجتماعية والروح المرحة التي تصاحب فترة العيد، مثل تناول الترمس كوجبة خفيفة، وتقديمه للأهل والأصدقاء، ولكن تعالوا نتعرف على فوائده للبشرة وتنعيم الشعر:

يستخدم الترمس في علاجات البشرة لتفتيح لونها وإزالة البقع وعلاج النمش.

يعمل كمقشر للبشرة، مساعداً في التخلص من الخلايا الميتة وتحسين ملمس البشرة.

يساعد في علاج التجاعيد وعلامات التقدم في العمر، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من التلف الناتج عن العوامل البيئية.

يساعد في تطويل الشعر بشكل سريع وتقويته من الجذور.

يساعد في تنعيم الشعر وجعله أكثر انسيابية

يقلل من تساقط الشعر ويساهم في تقوية فروة الرأس.

يحمي الشعر من التقصف ويساعد في إصلاح الأطراف المتضررة، مما يجعل الشعر يبدو أكثر صحة وجمالاً.

الفوائد الصحية للترمس للمرأة الحامل

يُعَدّ الترمس وجبة مثالية للحوامل لاحتوائه على العديد من المعادن والفيتامينات والألياف الغذائية الضرورية لهن وللجنين خلال مدّة الحمل: