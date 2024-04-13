“مبارك الوجبة الأخيرة” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم المحافظات العراقية

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة التي بات يبحث عنها الكثيرون من العراقيين المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية، والتي صرحت وزارة العمل من قبل عن قرب موعد صدور الوجبة الجديدة من وجبات الرعاية الاجتماعية، متى الموعد التي حددته الوزارة وطريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية نكشف عنه خلال الأسطر التالية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق بناء على عدة معايير من أهمها مراعاة الفئات الأشد فقرا في المجتمع، وهي إلى ذلك تهدف من خلال هذا الدعم إعانة العاطلين على العمل في الحصول على فرص عمل مناسبة لدفع عجلة الإنتاج وتقليل البطالة في العراق، لذلك لابد من توافر الشروط التي وضعتها الوزارة في المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي؟

أتاحت وزارة العمل منصة مظلتي لتوفير كافة الخِدْمَات التي يحتاجها المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، وغيرها من خِدْمَات الحماية الاجتماعية، حيث يمكن للمشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق البحث عن أسمائهم عبر المنصة باتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة مظلتي. اضغط على الحماية الاجتماعية. اختر برامج الرعاية الاجتماعية. أدخل البيانات المطلوبة. اضغط على استعلام.

وزارة العمل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تعمل وزارة العمل على سرعة إطلاق الوجبة الأخيرة من وجبات الرعاية الاجتماعية، والتي بات يبحث عنها الكثيرون من العراقين المشمولين في برنامَج الرعاية الاجتماعية، وقد صرحت وزارة العمل قبل ذلك عن قرب موعد إطلاق الوجبة السابعة والأخيرة من وجبات الرعاية، لذلك من المنتظر الإعلان عن موعد صدور الوجبة الجديدة في اقرب وقت ممكن.

لذلك ننصح المشمولين بالرعاية الاجتماعية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي على نحو ما بينا للاستعداد لصرف دعم الوجبة بمجرد صدورها.