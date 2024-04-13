القط والفار جننو السكان.. نزل تردد توم وجيري الجديد TOM and JERRY على النايل سات والعرب سات بإشارة قوية

تعتبر قناة توم وجيري الجديد TOM and JERRY من أحب القنوات الفضائية التي ينجذب إليها ملايين الأطفال في العديد من الدول العربية، حتى أنها أخذت شهرة كبيرة عبر تقديمها لمحتوى مميز ما بين البرامج والأفلام الكرتونية، إضافة إلى البرامج التعليمية والترفيهية الأكثر تميزًا، بما يعشقه الكثير من الأشخاص والمتابعين، ويمكنك القيام بإستقبال القناة على النايل سات والعرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري 2024 النايل سات

تتمثل أهم البيانات التي يمكنك اتباعها للقيام بإستقبال قناة توم وجيري أطفال TOM and JERRY، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي لقناة توم وجيري أطفال هو النايل سات.

التردد: 11345.

معامل الترمز لقناة توم وجيري: 27500.

استقطاب قناة توم وجيري: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ6/4

تردد قناة توم وجيري أطفال 2024 العرب سات

ويمكن القيام بمعرفة التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال على القمر الصناعي العرب سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي لتوم وجيري: العرب سات.

كما يمكنك القيام بإستقبال قناة توم وجيري على تردد: 11315.

معامل الترميز لقناة توم وجيري: 27500.ز

كيف استقبل قناة توم وجيري أطفال

جاءت أبرز خطوات القيام بإستقبال قناة توم وجيري أفطال على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-