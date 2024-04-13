خبر للمصريين بمليون جنيه.. التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 بالرقم القومي عبر وزارة القوى العاملة

ملايين المصريين ينتظرون دائماً إعادة فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 من أجل الاستفادة من الدعم الاستثنائية، حيث انتشرت أخبار كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية أن هناك عدد كبير تمكنوا من صرف مبلغ 500 جنيه قبل حلول عيد الفطر، ومن بعد هذا الأخبار ارتفعت عمليات البحث عن رابط التسجيل وما هي شروط الاستحقاق من المنحة، وهل حقاً قامت وزارة القوى العاملة بصرف منحة جديدة أم مجرد شائعات،

رغم أن منحة العمالة مبلغ بسيطة لكنه يمكن أن يساعد الكثير من الأشخاص في سد بعض الاحتياجات البسيطة وخاصةً لأن هناك فئة كبيرة لا تمتلك الدخل الشهري المناسب في هذه الظروف الصعبة وحالة الغلاء، لمعرفة المزيد عن التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 عليكم متابعة التقرير التالي.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

يمكنكم التسجيل على منحة العمل لكن بالضوابط والشروط التي حددتها وزارة القوى العاملة، أن يكون المتقدم ضمن عمال القطاع الخاص وأن لا يزيد الراتب الشهري عن 2500 جنيه، وأن لا يمتلك المتقدم سجلات تجارية وأن يكون مقيم في مصر ولا يقل السن عن 25 عاماً ولبدء التسجيل عليكم اتباع ما يلي:.

أولاً يرجى الدخهول على البوابة الرسمية وزارة القوى العاملة. ثم اختيار منحة العمالة الغير منتظمة. إدخال الرقم القومي ورقم المصنع. ثم الضغط على التالي. ملء استمارة التسجيل في المنحة. إرفاق المستندات المطلوبة pdf. ثم الضغط على حفظ.

منحة العمالة الغير منتظمة 100 جنيه

يتساءل الكثير من الأشخاص عن حقيقة صرف منحة جديدة من وزارة القوى العاملة بقيمة 1000 جنيه وهي ضمن الأمور التي ينشغل بها المواطنين من الفئة المتعففة، ولذلك نود أن نخبركم بالتفاصيل كامل أن الوزارة لم تصرح بأي منحة جديدة للعمالة الغير منتظمة بل الفئات الذين حصلوا على مبلغ 500 جنيه هم ضمن العاملين في شركات القطاع الخاص والغير مؤمن عليهم، وحالة فتح التسجيل لمنحة جديدة وتعلن الوزارة رسمياً على الصفحة على فيس بوك ويتم الإعلان أيضاًُ من قبل مجلس الوزراء في بيان معتمد رسمي ولذلك عليكم الحرص في عدم مشاركة البيانات مع أي شخص عن طريق اللينكات أو المكالمات الهاتفية.