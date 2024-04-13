المالية تعلن.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة 15% لجميع الفئات الحق شوف حسابك

يبحث كثير من المستفيدين عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 خاصة بعد الزيادة الجديدة التي أعلن عنها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقد أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف المعاشات ومن المقرر أن تبدأ في يوم الأربعاء الموافق1 مايو على أن يستمر الصرف لمدة 6 أيام لينتهي الصرف في يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024 وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول صرف المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

يبحث المستفيدون عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 ويمكن الاستعلام عن كيفية استلام المعاشات من خلال عدة خطوات ومن أهم تلك الخطوات مايلي:

يتعين عليك أولًا الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الرابط التالي

ثم يتعين عليك النقر على زر صاحب المعاش ثم النقر على أيقونة الخدمات التأمينية

يتعين عليك بعدها الاستعلام عن البيانات الرئيسية لملف المعاش

يتعين عليك بعدها وضع الرقم القومي في الخانة الخاصة ثم النقر على أيقونة استعلام

وفي الخطوة الأخيرة ستظهر لك البيانات الرئيسية الخاصة بملف المعاش المستفيد.

أماكن صرف المعاشات الخاصة بمايو

وضعت الدولة عدة منافذ وأماكن يمكن للمستفيدين الحصول على المعاش من خلالها بكل يسر وسهولة وذلك في إطار التسهيل والتيسير على المواطنين ومن أهم تلك المنافذ مايلي :