التعليم تحدد رسمياً.. موعد امتحانات الترم الثاني 2024 صفوف النقل ومتى تبدأ الإجازة

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 واحدة من الكلمات البحثية على جوجل وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، أول شئ عاد الطلاب للتفكير فيه والبحث عنه بعد انتهاء عيد الفطر المبارك هي الامتحانات النهائية، حيث تخوض العديد من المراحل التعليمية امتحانات نهاية العام الفترة القادمة، قامت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المديريات التعليمية لتأمين اللجان المدرسية التي يؤدي فيها الطلاب امتحانات الترم الثاني،

وتعتبر صفوف النقل من أولى المراحل التعليمية التي تفتح امتحانات الترم الثاني ومن أواخر المراحل التي تؤدي الامتحانات الثانوية العامة كونها من أصعب المراحل وتحتاج المديريات التعليمي التفرغ التام لها لعدم حدوث أي مشاكل، وقد شهد العام الدراسي الجاري استقرار ملحوظ وكان هناك مداومة من الطلاب للحضور اليومي وتأدية اختبارات المهام الأدائية لرفع معدل النجاح، واليوم نتعرف معاً على موعد امتحانات الترم الثاني 2024 تابعوا معنا.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

وفقاً لما حددته وزارة التربية والتعليم والقرارات الرسمية الأخيرة، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تعقد مبكراً عن العام الدراسي الماضي، على أن تنطلق الامتحانات بدايةً من يوم الأربعاء الموافق 8 من مايو وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 من مايو 2024، وتعقد امتحانات الثانوية العامة بدايةً من يوم الإثنين الموافق 1 من يونيو 2024 وحتى 20 من يوليو 2024، على أن تبدأ إجازة نهاية العامة الدراسي للشهادة الإعدادية وصفوف النقل 24 مايو وإجازة الثانوية العامة من 21 يوليو 2024 وتستغرق فترة الإجازة نحو شهرين ونصف.

خطة وزارة التربية والتعليم لامتحانات نهاية العام الدراسي 2024

خلال الفترة القادمة يتم عقد مؤتمر لقطاع وزارة التربية والتعليم برئاسة السيد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم من أجل استعداد اختيار أسئلة الامتحانات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وتهتم الوزارة أن تضع الاسئلة الاختياري التي تناسب الطالب من المستوى المتوسط لتحقيق النجاح، كما أكدت الوزارة أن هناك بعض الأجزاء من المناهج وقد تم حذفها من أجل تسهيل الأمور على الطلاب.