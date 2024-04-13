“بكام انهاردة؟”.. اعرف سعر الحديد والأسمنت في مصر اليوم السبت 13 إبريل 2024م

استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 13 إبريل في مصر بعد فترة كبيرة من التقلبات المستمرة في الأسعار مؤخرًا، وذلك نتيجة لتراجع أسعار الدولار في البنوك خلال الفترة الأخيرة بفضل جهود كبيرة من الدولة المصرية بكافة أجهزتها، ونتيجة لذلك، فقد تأثرت أسعار الحديد والأسمنت بسبب هذا التطور، وفي هذا المقال عبر موقع البديل دعونا نقدم لكم سعر الحديد والأسمنت وفقًا لآخر تحديثات فتابعونا.

أسعار الحديد اليوم السبت 13 أبريل

شهد سعر الحديد انخفاضًا في السوق المصري في أيام عيد الفطر المبارك المتتالية، مما شجع الكثير على الإقبال على خطوة البناء والتعمير، وقد سجل الحديد في مصر اليوم السبت الموافق 13 إبريل 2024 في الشركات العاملة والمصانع الأسعار التالية:

سعر طن الحديد الاستثماري: 45353 جنيهًا.

حديد عز: 46716 جنيهًا.

حديد السويس: 43000 جنيه.

حديد المراكبي: 43000 جنيه.

حديد بشاي: 45000 جنيه.

حديد العشري: 41000 جنيه.

حديد الجيوشي: 42000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم السبت

وفيما يخص أسعار الأسمنت اليومية، أعلنت شركات الأسمنت المرموقة في مصر عن الأسعار التالية اليوم السبت الموافق 13 من لإبريل لعام 2024 تبعًا لآخر تحديثلت في الأسعار: